Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza: il corso gratuito a Trieste

Tre anni di studi e una Qualifica Professionale riconosciuta a livello europeo: Effepi raggruppa dodici enti formativi scelti dalla Regione Friuli Venezia Giulia per garantire grande qualità e serietà nell'ambito della formazione. Con i corsi di Istruzione Formazione Professionale di Effepi è possibile imparare in tre anni una professione grazie allo studio e alla pratica assolvendo l’obbligo scolastico.

Tra i vari percorsi, è disponibile a Trieste, presso l'Ente CIOFS FP in via dell’Istria, 55, il corso in "Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza", un professionista che interviene, appunto, nel processo di erogazione dei servizi di promozione e accoglienza.

La formazione tecnica nell’utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni specializzate consente a questa figura di svolgere attività relative alla definizione e promozione di servizi/prodotti e di organizzazione di spazi, strutture ed eventi, con competenze nella predisposizione del piano promozionale e nella cura dei rapporti con il cliente ed i fornitori.

Il corso ha la durata complessiva di 1 anno (528 ore di formazione e 528 ore di formazione presso imprese in alternanza o in apprendistato) e la partecipazione è gratuita. Il titolo rilasciato sarà il diploma professionale di Tecnico dei Servizi di Promozione e Accoglienza corrispondente al livello 4 EQF europeo. Ricordiamo infine che il progetto è annualmente revisionato/aggiornamento secondo i nuovi standard nazionali.

Requisiti

Tra i requisiti di accesso al corso ricordiamo che bisogna essere residenti o domiciliati in Regione. Inoltre, sono necessarie le Qualificazioni professionali di livello EQF 3 correlate:

Addetto alla promozione e accoglienza turistica;

Addetto ai servizi turistici;

Addetto all’accoglienza in strutture ricettive e centri benessere.

In alternativa, è necessario essere in possesso dei diplomi di scuola secondaria di secondo grado. Sono considerati diplomi preferenziali:

Titolo di Istituto tecnico-settore Economico-indirizzo Turismo;

Titolo di Istituto professionale-settore Servizi-indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera-articolazione Accoglienza turistica;

Per maggiori informazioni vai sulla pagina dedicata di Effepi-Friuli Venezia Giulia.