Disegniamo in 3D un robot con Fusion 360: al via il laboratorio al FabLab dell'Urban Center

Organizzato dal Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani, si rinnova l'appuntamento con il laboratorio "Disegniamo in 3D un robot con Fusion 360 - Young". Come leggiamo sulla pagina Facebook del Comune di Trieste, sabato 5 marzo, dalle 10:30 alle 12:30, al FabLab dell'Urban Center di Corso Cavour 2/2, si potrà partecipare a questo laboratorio pensato per le menti più giovani, per ragazze e ragazzi che si vogliono avvicinare al mondo del disegno in 3D.

Cos'è Fusion 360

Fusion 360 di Autodesk è un software per lo sviluppo di modelli digitali e tridimensionali di oggetti, pronti per la stampa in 3D. Tra gli applicativi di questo genere è uno tra i più usati e apprezzati dai “maker” per via delle sue enormi potenzialità e, al contempo, per la facilità di apprendimento.

Durante questo laboratorio, dedicato ai più giovani, verrà presentato e utilizzato Fusion 360 e, per aiutare l’apprendimento attraverso la pratica, lo si utilizzerà per realizzare un progetto concreto, in particolare un robot. I progetti realizzati potranno poi essere stampati in 3D.

Come partecipare

Il laboratorio può ospitare un massimo di sette partecipanti e non è richiesta alcuna competenza pregressa specifica. Per iscriversi è necessario inviare una mail all'indirizzo fablab@urbancentertrieste.it. Richiesto il Super Green Pass.