Formazione al lavoro per giovani progettisti di imbarcazioni di lusso

L’Ente di Formazione regionale collabora ormai da tempo con i big della cantieristica locale, realizzando svariate opportunità nel settore: quest’anno, fra i percorsi formativi IFTS finanziati dal Fondo Sociale Europeo attraverso la Regione FVG, che permettono di ottenere una Qualifica Professionale (EQF4) riconosciutain tutta Europa, l’ENFAP FVG ne propone uno per la figura di “Tecnico di Disegno e Progettazione Industriale-Cantieristica Navale”, dedicato a giovani under 30 in cerca di occupazione, interessati al disegno tecnico industriale ed alla modellazione CAD tridimensionale.

L’esperienza maturata nelle 480 ore di didattica “in presenza”, e nelle 320 ore di stage sul campo, non solo introdurrà i partecipanti alle realtà operanti nello shipbuilding, ma consentirà loro di acquisire crediti universitari (ECTS/CFU) spendibili sia presso l’Università di Trieste che quella di Udine, per l’iscrizione a percorsi superiori presso i rispettivi Dipartimenti di Ingegneria ed Architettura.

La didattica si svolgerà nella sede dell’ENFAP FVG di Trieste, presso la quale dovranno pervenire le candidature degli interessati al Corso e presso la quale verranno tenute le successive selezioni dei candidati, in base alla valutazione del curriculum e a dei successivi colloqui conoscitivi.

L’Ente di Formazione ENFAP FVG attende presso le proprie sedi allievi interessati a questo o ad altri Progetti Formativi, anche nell’ambito dell’iniziativa regionale PIPOL, dedicata a disoccupati ed inoccupati interessati ad una riqualificazioneod ad un tirocinio formativo, così come attende candidati interessati alla Formazione Imprenditoriale SISSI Imprenderò o, infine, alla vasta offerta corsuale non finanziata.