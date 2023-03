Enaip: al via il corso per manutentore mezzi di trasporto pubblico a scopo di assunzione a Trieste Trasporti

Il trasporto pubblico locale è un servizio fondamentale per la vita quotidiana di molte persone. Garantire il funzionamento dei mezzi di trasporto è essenziale per garantire che il servizio sia affidabile e sicuro. Per questo motivo, Trieste Trasporti ha lanciato un corso di formazione per manutentore mezzi di trasporto pubblico finalizzato all'assunzione, in collaborazione con l'EnAIP di Trieste.

Il corso mira a formare figure professionali specializzate nella manutenzione di veicoli pesanti, acquisendo competenze teoriche e pratiche per la diagnosi, la gestione e la riparazione dei sistemi meccatronici ed elettronici utilizzati nei mezzi pubblici. La formazione prevede la partecipazione di professionisti esperti nella configurazione e nella realizzazione dei processi manutentivi. Il corso è rivolto a persone che possiedono un diploma di scuola secondaria di secondo grado in indirizzo tecnico industriale o una qualifica professionale in ambito meccanico/elettromeccanico/meccatronico, oltre alla conoscenza della lingua italiana e inglese, la patente B e il buon livello di confidenza nell'uso del PC.

I partecipanti acquisiranno competenze in sei moduli che spaziano dall'accettazione, diagnosi e gestione del veicolo in officina alla riparazione e manutenzione delle diverse componenti del veicolo, comprese le parti elettriche. Il corso ha una durata totale di 600 ore, di cui 240 di stage in azienda, e si terrà presso la sede EnAIP di Trieste. È necessario essere maggiorenni e avere la residenza o il domicilio in Friuli Venezia Giulia per partecipare, e sarà richiesta la preselezione con i responsabili di Trieste Trasporti e i preselettori del Centro per l'impiego. Al termine del corso, verrà rilasciato un attestato di frequenza dalla Regione Fvg, oltre agli attestati relativi ai moduli sulla sicurezza generale e specifica frequentati.

La chiusura iscrizioni è fissata al 2 aprile, il corso prenderà avvio ad aprile stesso. Trieste Trasporti dimostra con questo corso di essere attento alle esigenze di formazione dei propri dipendenti, oltre che alla qualità del servizio offerto ai cittadini. Per maggiori informazioni sul corso e sulla partecipazione, è possibile visitare il sito web di Piazza Gol. Tutte le informazioni relative al corso sono disponibili su www.enaip.fvg.it.