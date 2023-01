Uno spazio dedicato ai giovani creativi a due passi da piazza Unità

La centralissima sala espositiva comunale “Arturo Fittke” di piazza Piccola, 3 a Trieste, è di nuovo a disposizione dei giovani della città per la costruzione del calendario di eventi FITTKEgiovani 2023. Pubblicato l’avviso pubblico con cui l'Assessorato ai Giovani del Comune di Trieste, attraverso il PAG - Progetto Area Giovani, si rivolge alla vasta platea degli under 35 che hanno voglia di elaborare proposte artistiche e culturali volte ad animare uno spazio che, sempre più, viene riconosciuto come un luogo in cui i giovani possono esprimere il proprio talento e dare forma ai loro percorsi di ricerca, non solo artistica.

"Offrire ai giovani uno spazio espositivo a due passi da piazza Unità - osserva l’assessore Nicole Matteoni - è stata una scelta strategica vincente, non solo per le 19 esposizioni ed eventi in programma nell’edizione appena conclusa, ma per l’affluenza di pubblico che quest’anno ha registrato 5.400 visitatori. Questo successo ha avuto una ricaduta tangibile sui giovani che hanno avuto la possibilità di far conoscere i propri progetti ad un numero significativo di appassionati, turisti e curiosi".

Come partecipare

Al bando possono partecipare giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, gruppi informali, comitati o associazioni con almeno 80 per cento dei componenti di età tra i 18 e i 35 anni, soggetti associativi che operano per il mondo giovanile. Il calendario prenderà avvio nel mese di marzo e si concluderà a dicembre dell’anno in corso. Le proposte potranno riguardare eventi quali esposizioni, incontri, proiezioni, performances, reading, presentazioni, laboratori/workshop, mercatini, incursioni musicali e altre iniziative site specific.

Tutte le informazioni sono reperibili nell’avviso pubblicato sui siti comune.trieste.it, pag.comune.trieste.it e sui social Facebook e Instagram Progetto Area Giovani. Qui il link diretto alla sezione bandi e concorsi retecivica: https://bit.ly/3ZqkGEh. Le proposte devono pervenire entro e non oltre il 12 febbraio. Lo staff del PAG Progetto Area Giovani è a disposizione per sopralluoghi e consulenze.

FITTKEgiovani rientra nella linea di azione 6 “Artisti emergenti” del progetto CAD Coinvolgimento Attivo Democratico cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizi Civile Universale a valere sul Fondo per le politiche giovani 2020-2021 - ANCI “Fermenti in comune”. Il progetto gode del patrocinio dell’Università degli Studi di Trieste e dell’Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia.