Tecnico per l’amministrazione e la contabilità: a Trieste il corso di formazione professionale gratuito

I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) sono dei corsi formativi, di competenza regionale, di durata triennale/quadriennale, rivolti ai giovani di età inferiore ai 18 anni e in possesso del titolo conclusivo del I ciclo di istruzione. Finalizzati al rilascio di un attestato di qualifica professionale (al termine della terza annualità) e di diploma professionale (al termine della quarta annualità) corrispondenti, rispettivamente, al terzo e al quarto livello della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 che costituisce il Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, tali percorsi e i rispettivi titoli risultano spendibili su tutto il territorio nazionale, in quanto riferiti a standard comuni concordati tra le Regioni e tra queste e lo Stato.

Tecnico per l’amministrazione e la contabilità

Disponibile a Trieste, presso il centro di formazione accreditato Ciofs Fp Fvg (via dell'Istria, 55), il corso gratuito di Tecnico per l’amministrazione e la contabilità (quarto anno), una figura sempre più richiesta nel mondo del lavoro che possiede competenze funzionali alla gestione delle pratiche amministrative e contabili, alla stesura del bilancio e all’organizzazione dei flussi comunicativi e informativi aziendali anche attraverso l’utilizzo di piattaforme web; che contribuisce al presidio del processo di amministrazione e gestione contabile, attraverso l’individuazione delle risorse strumentali e tecnologiche, la predisposizione e l’organizzazione operativa del lavoro, l’implementazione di procedure di miglioramento continuo, il monitoraggio e la valutazione del risultato.

Requisiti di accesso

Per partecipare bisogna essere residenti o domiciliati in Friuli Venezia Giulia. Le qualificazioni professionali di livello EQF 3 correlate sono:

Addetto alla segreteria;

Addetto alla contabilità.

Oppure, diplomi di scuola secondaria di secondo grado. Sono considerati diplomi preferenziali:

Titolo di Istituto tecnico - settore Economico;

Titolo di Istituto professionale - settore Servizi - indirizzo Servizi commerciali.

I titoli

La durata del corso è di 1 anno con 528 ore di formazione e 528 ore di formazione presso imprese in alternanza o in apprendistato. Per quanto riguarda il titolo rilasciato sarà possibile conseguire il diploma professionale di Tecnico per l'amministrazione e la contabilità corrispondente al livello 4 EQF europeo. Per maggiori informazioni clicca qui.