Information Technology: disponibili tanti corsi gratuiti online per ampliare le proprie competenze

Nuove opportunità per chi vuole ampliare le proprie competenze informatiche: la piattaforma digitale SkillsBuild offre diversi corsi gratuiti online per aumentare o migliorare le proprie conoscenze digitali. Aderire è seplice, una volta registrati si può accedere a tutti i contenuti proposti. La formazione gratuita di IBM Italia ha l'obiettivo di aiutare tutte le persone che cercano lavoro o hanno bisogno di riqualificarsi, a migliorare le proprie competenze nel mondo digitale, anche se non hanno esperienza nel settore Information Technology.

I corsi

Ecco i corsi disponibili in ambito professioni informatiche:

Fondamenti di sicurezza informatica;

Analista dati;

Progettista;

Rappresentante del Servizio Clienti;

Questi i corsi disponibili in ambito tecnologia:

Intelligenza artificiale;

Blockchain;

Cloud computing;

Cybersecurity;

Dati e analisi;

Internet of Things;

Software Open Source;

Quantum computing.

Sono anche disponibili corsi per acquisire competenze trasversali come i nuovi modi di lavorare (metodologia agile, design thinking ecc.). Trovate maggiori informazioni sul sito web.