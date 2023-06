Tutti in biblioteca: a giugno tanti laboratori, giochi e eventi dedicati ai bambini

La Biblioteca Marinelli dalla fine dello scorso anno ha aperto i suoi spazi colorati all’interno del Quadrilatero di Melara, vicino alle scuole e al Ricreatorio, offrendo agli abitanti del quartiere e a tutta la città un’aggiornata offerta di libri, riviste, fumetti e manga che si possono leggere in sede o prendere in prestito. Tra i servizi offerti gratuitamente alla cittadinanza c’è l’accoglienza delle scuole e dei ricreatori, le visite guidate e altre numerose attività. Nel mese di giugno il calendario è quasi completamente dedicato alla scienza, sempre proposta da punti di vista originali e rivolti a lettori di età diverse, il tutto realizzato grazie alla collaborazione con importanti istituzioni scientifiche e associazioni cittadine.

Spazio dedicato alla Terra

Nei primi giorni di giugno la biblioteca continua gli appuntamenti settimanali con La Terra: un pianeta con la febbre, una serie di laboratori rivolti a bambine e bambini dai 10 ai 12 anni, che attraverso giochi e piccoli esperimenti, provano a rispondere alle domande che il cambiamento climatico e altre crisi ecologiche ci pongono ad iniziare da quello che possiamo fare nella nostra vita quotidiana.

I laboratori organizzati in collaborazione con il Master in Comunicazione della Scienza della Sissa da un’idea di Raffaella Fort e Mavis Toffoletto sono progettati e realizzati da Sara Anzuinelli, Maria Maurizio, Antonella Mele che attualmente studiano al Master in Comunicazione della Scienza della Sissa. Per partecipare è richiesta la prenotazione tramite mail all'indirizzo biblioteca.melara@comune.trieste.it.

L’appuntamento di giovedì 8 giugno alle ore 16 chiuderà questa esperienza con il laboratorio “Un ghiacciolo al sole”. Una delle conseguenze dei cambiamenti climatici di cui si sente più parlare è lo scioglimento dei ghiacciai. Pur essendo lontani da noi, l’impatto sulle nostre città non è da sottovalutare. Il laboratorio "Una , dieci, cento, mille notti di luna" di giovedì 8 giugno partendo da Favole statistiche intende avvicinare i bambini a questa disciplina vista spesso come ostica e incomprensibile. La collaborazione con il Servizio di Coordinamento della promozione della cultura statistica e della diffusione dei dati a livello territoriale dell'Istat darà così la possibilità di entrare in contatto in modo giocoso con una disciplina che diventa sempre più importante nella vita quotidiana. Questo appuntamento è riservato alle scuole come pure il laboratorio "Balene e delfini e la loro comunicazione sott'acqua" dove i bambini più piccoli potranno scoprire come i loro beniamini marini comunicano sott’acqua assieme alle ricercatrici dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - Ogs, nell’ambito del festival MareDireFare.

"Una, dieci, cento, mille notti di luna" è il titolo della lettura seguita da una divertente attività laboratoriale a cura di Roberto Costa, funzionario del Servizio di coordinamento della promozione della cultura statistica e della diffusione dei dati a livello territoriale dell'Istat. L’8 giugno, con inizio alle 10.30, presso la Biblioteca comunale “Lina Marii Marinelli” a Melara (via Louis Pasteur 44) e il 22 giugno, sempre dalle 10.30, presso la Biblioteca comunale “Pierantonio Quarantotti Gambini” di via delle Lodole 6 e 7/a, i bambini saranno attori in prima persona potendo godere della lettura della favola e di un piccolo laboratorio in cui potranno sperimentarsi, in forma giocosa, nei primi rudimenti delle probabilità.

Il Servizio Scuola Educazione e Biblioteche promuove dunque, nell’ambito delle attività del Sistema Bibliotecario Giuliano, la collaborazione con l'Istat sul tema della diffusione della cultura statistica all'interno delle biblioteche. Quest’anno l’attività è rivolta alle scuole e ai bambini dei “Ricrestate” comunali e proporrà attività adatte ai bambini dagli 8 agli 11 anni.

Per informazioni: biblioteca comunale Pier Antonio Quarantotti Gambini, via delle Lodole 6 e 7/a (San Giacomo) orario di apertura: da lunedì a venerdì 9-13 e 15-19. Sabato 9-13; tel. 040 675 4332; email: bibliocom@comune.trieste.it . Biblioteca comunale Lina Marii Marinelli, via Pasteur 44, orario di apertura: da martedì a sabato, 10.00-13.00 e 14.30-18.30; tel. 040 675 8755; email: biblioteca.melara@comune.trieste.it.

Il mare

Il mare è al centro del festival MareDireFare con il quale Trieste celebra il Decennio degli Oceani, per riflettere sulla loro conservazione e sul futuro delle risorse marine, racconta il mare in tutte le sue sfaccettature e con linguaggi diversi, con le immagini dell’arte, con le parole di chi scrive storie e quelle di chi sa spiegare la scienza. In questa terza edizione viene dato particolare rilievo al linguaggio della street art ed è in questo contesto che si colloca la conferenza di Ottavia Bettucci, chimica, ricercatrice all’Università Milano Bicocca, comunicatrice scientifica e ideatrice del progetto streetscience dal titolo “Il murales come linguaggio artistico di comunicazione e divulgazione scientifica”. Durante l'incontro che si terrà alla biblioteca Marinelli venerdì 9 giugno alle ore 17.30 la ricercatrice approfondirà l’utilizzo della street art e del murales come mezzo di comunicazione scientifica.

Mercoledi’ 7 giugno, dalle 16.30 alle 18.00, nella sala ragazzi della biblioteca comunale Stelio Mattioni, in via Petracco 10 (Borgo San Sergio), nell’ambito del festival MareDireFare, si svolgerà il laboratorio per ragazzi “La notte delle tartarughe”. Assieme allo scrittore e giornalista Andrea Vico e a un esperto dello staff Wwf di Miramare i ragazzi esploreranno i principali problemi che affliggono il Mediterraneo ed impareranno quello che ognuno di noi può fare per far guarire il mare.

Nell’ambito del programma del festival Mare DireFare, l’appuntamento è gratuito, rivolto alle ragazze e ragazzi dai 10 anni e prevede anche l’utilizzo dello smartphone per partecipare ai quiz. Si invita alla prenotazione del laboratorio. Info e prenotazioni: biblioteca comunale Stelio Mattioni via Petracco 10 Trieste, tel: 040 675 9350/55, bibmattioni@comune.trieste.it (orario: lunedì, mercoledì e venerdì 15-19; martedì, giovedì e sabato 9-13).

Ferro e dentro, risse e baci a un pallone: ricordi di un'impresa sportiva

Il Dipartimento Scuola Educazione Promozione Turistica Culturale e Sportiva-Servizio Scuola Educazione e Biblioteche del Comune di Trieste, nell’ambito delle attività del Sistema Bibliotecario Giuliano, organizza il giorno 7 giugno alle ore 18.00, alla Biblioteca Quarantotti Gambini (via delle Lodole 7 - San Giacomo) l’incontro dal titolo “Ferro e dentro, risse e baci a un pallone: ricordi di un'impresa sportiva (1983-l’oro di Nantes)”.

L’iniziativa vuole celebrare il quarantesimo anniversario della conquista del titolo di campioni d’Europa della nazionale italiana di pallacanestro. A quell’impresa, oltre ai magnifici Caglieris, Bonamico, Gilardi, Costa, Brunamonti, Villalta, Meneghin, Riva, Vecchiato, Marzorati e Sacchetti, partecipò il campione triestino, allora appena ventunenne, Alberto Tonut. Con lui, l’uomo che raccontava il basket, cioè il giornalista e telecronista sportivo Sergio Tav?ar e il giornalista Raffaele Baldini saranno ripercorsi i momenti più emozionanti, gli aneddoti e i retroscena di quell’impresa che portò la Nazionale a conquistare il suo primo titolo europeo. Partecipazione libera fino ad esaurimento posti. Per informazioni: Biblioteca Quarantotti Gambini, tel.: 040 6754332, e-mail bibliocom @comune.trieste.it.