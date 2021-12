Disegnare in 3D con Fusion 360: al via il laboratorio dedicato al FabLab

Domani, martedì 7 dicembre, dalle ore 16:30 alle ore 18:30 , al FabLab dell'Urban Center di corso Cavour 2/2 a Trieste, si terrà il laboratorio "Disegnare in 3D con Fusion 360". Fusion 360 di Autodesk è uno tra i software più usati dai “maker” per lo sviluppo di modelli digitali di oggetti che possono poi essere stampati in 3D.

Il laboratorio

Durante il laboratorio - che si terrà al piano terra del FabLab - e attraverso questo strumento i partecipanti impareranno a disegnare modelli digitali di oggetti che li circondano, con la possibilità di modificarne forma e aspetto. I modelli potranno poi essere stampati in 3D.

La modellazione in 3D è quel processo che consente di modellare una forma tridimensionale (modello 3D appunto) inserendola in uno spazio virtuale generato al computer attraverso dei programmi particolari chiamati software 3D. I vantaggi della modellazione 3D sono molteplici: tra i tanti, ad esempio, consente di diminuire drasticamente il tempo di elaborazione della commessa, questo perché permette di costruire modelli virtuali di oggetti o strutture molto più rapidamente rispetto al 2D, e attraverso essa, è possibile rappresentarne tutte le caratteristiche tecniche.

Come partecipare

Per partecipare all'evento - che può ospitare un massimo di sei partecipanti - bisognerà mandare richiesta via mail all'indirizzo fablab@urbancentertrieste.it. Ricordiamo che verrà richiesto il nuovo "Super" Green Pass.