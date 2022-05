La notizia su internet: cittadini informati e consapevoli con il nuovo corso gratuito in città

Al via a Trieste il nuovo corso di formazione gratuito organizzato da Enaip Friuli Venezia Giulia "Dentro la notizia (su internet): cittadini informati, cittadini consapevoli". Il corso si terrà nella sede Enaip della nostra città in via dell'Istria, 57 dal 18 maggio al 25 maggio 2022 per una durata complessiva di 12 ore.

A chi è rivolto

Con questo corso sarà possibile "imparare facendo", si tratta infatti di un laboratorio pratico rivolto a giovani dai 18 anni in su e adulti, disoccupati e occupati, che risiedono o hanno il proprio domicilio in regione, interessati a partecipare ai corsi che saranno realizzati nei territori dell'ex-provincia di Trieste e nell'area della Carnia.

Riconoscere l'attendibilità di una notizia ai giorni nostri in cui internet è diventato un servizio sempre più completo, ricco e fondamentale è importante: ecco perché il corso è stato organizzato, in modo da imparare a conoscere le diverse fonti di informazione e verificare se sono attendibili o meno, comprendendo le differenze tra informazione, comunicazione e pubblicità in rete.

Argomenti del corso

Nel laboratorio verranno analizzati testi e messaggi presenti in rete e i partecipanti potranno così migliorare la conoscenza del "linguaggio" di Internet (e delle sue sfumature), dunque capire la differenza tra comunicazione e informazione; confrontare le diverse informazioni e approfondire senso e significato dei messaggi; scegliere consapevolmente le informazione per crearsi una propria opinione sui fatti.

