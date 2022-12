Al via in città la masterclass con il contralto Sonia Prina: ultimi posti disponibili

Questa settimana il contralto italiano Sonia Prina sarà ospite in città e condurrà un'esclusiva Masterclass al Teatro Miela di Trieste che si terrà mercoledì 14 e giovedì 15 dicembre. Sono ancora disponibili alcuni posti per poter partecipare. La Masterclass è promossa da OperUs (https://www.operuscommunity.com/about-us) ed è in programma in città, nel dettaglio in piazza Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi, civico 3, mercoledì 14 e giovedì 15 dicembre.

Chi è Sonia Prina

Sonia Prina è specializzata nel repertorio barocco, in particolare vivaldiano e händeliano; dopo il debutto alla Scala all’età di 23 anni interpretando Rosina nel Barbiere di Siviglia al fianco di Juan Diego Flórez, è oggi considerata un punto di riferimento assoluto della sua vocalità nella scena lirica internazionale con ingaggi che la vedono protagonista in molti dei teatri più significativi del pianeta.

Come partecipare

Per informazioni e iscrizioni è ancora possibile scrivere alla mail info.operaus@gmail.com oppure contattare il numero di cellulare +39 351 7303472.