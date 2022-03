Nuovo appuntamento con il laboratorio creativo "Incontriamoci a bassa voce" al Mini Mu

Continuano a Trieste gli interessanti appuntamenti con "Nati per Leggere" che anche nel mese di marzo organizza una serie di incontri di promozione della lettura dedicati alle famiglie con bambini da 0 a 6 anni. Le iniziative sono inserite all’interno del Progetto della Regione Friuli Venezia Giulia "Leggiamo 0-18" con l'obiettivo della lettura come strumento fondamentale di sviluppo sociale e di accrescimento cognitivo e relazionale per bambini e adolescenti. Tutti gli incontri sono gestiti nel pieno rispetto dei protocolli anti Covid-19 e sono a numero chiuso con prenotazione obbligatoria. Ecco il prossimo appuntamento dal sito del Comune di Trieste.

Incontriamoci a bassa voce al Mini Mu

Il prossimo appuntamento è previsto per questo venerdì, 4 marzo 2022, dalle 16.30 alle 18.00 al Mini Mu in via Weiss 15 (Parco di San Giovanni). Anche in questo caso si tratta di un incontro di lettura abbinato ad un mini laboratorio creativo, rivolto alle famiglie con bambini da 0 a 6 anni.

Prosegue la collaborazione con la libreria Libribelli, che cura un’esposizione di libri per grandi e piccoli grazie a zio Gio' e al suo mitico furgoncino “Drago”, dove i libri non si comprano e non si vendono, ma si possono prendere gratuitamente.

Come partecipare

La prenotazione è obbligatoria con messaggio Whatsapp o sms al 3493256747 indicando nome ed età del/la bambino/a e nome del genitore o altro adulto accompagnatore. Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 19 marzo dalle 10.30 alle 12.00.