Nati per Leggere: gli appuntamenti di febbraio 2022

Continuano a Trieste gli interessanti appuntamenti con "Nati per Leggere" che anche nel mese di febbraio organizza una serie di incontri di promozione della lettura dedicati alle famiglie con bambini da 0 a 6 anni. Le iniziative sono inserite all’interno del Progetto della Regione Friuli Venezia Giulia "Leggiamo 0-18" con l'obiettivo della lettura come strumento fondamentale di sviluppo sociale e di accrescimento cognitivo e relazionale per bambini e adolescenti.

Tutti gli incontri sono gestiti nel pieno rispetto dei protocolli anti Covid-19 e sono a numero chiuso con prenotazione obbligatoria. Ecco il programma completo dal sito del Comune di Trieste.

Il programma

Primo appuntamento con Incontriamoci a bassa voce al Mini Mu al Parco di San Giovanni in via Weiss 15 per famiglie con bambini da 0 a 6 anni: gli incontri si svolgeranno venerdì 4 febbraio dalle 16.30 alle 18.00 e sabato 19 febbraio dalle 10.30 alle 12.00. La prenotazione è obbligatoria con messaggio Whatsapp o sms al 349 3256747 indicando nome ed età del/la bambino/a e nome del genitore o altro adulto accompagnatore.

Domenica 6 febbraio dalle 10.30 alle 11.30 appuntamento con "A bassa voce dal bianco&nero al colore" al Museo d'Arte Moderna "Ugo Carà" in via Roma 9, Muggia. In occasione della mostra “Carnevale in bianco e nero 1954-1975”, Nati per Leggere organizza un appuntamento di lettura a tema, rivolto a famiglie con bambini da 0 a 6 anni. La prenotazione è obbligatoria con messaggio Whatsapp o sms al 338 3557504 indicando nome ed età del/la bambino/a e nome del genitore o altro adulto accompagnatore

Martedì 8 febbraio dalle 17.00 alle 18.00 appuntamento con Incontriamoci a bassa voce al Tram dei Libri via Doberdò 20/3, Opicina rivolto alle famiglie con bambini da 0 a 6 anni. Prenotazione sempre obbligatoria con mail a insiemesullaltipiano@gmail.com indicando nome ed età del/la bambino/a e nome del genitore o altro adulto accompagnatore.

Mercoledì 9 febbraio dalle 10.30 alle 11.30 appuntamento con Nati per Leggere in biblioteca alla Sezione Ragazzi/Oddelek za mlade bralce della Biblioteca Nazionale Slovena e degli Studi/Narodna in študijska knji?nica in via Filzi 14, con letture bilingui sloveno-italiano e consigli di lettura rivolti alle famiglie con bambini da 0 a 36 mesi. Prenotazione obbligatoria con messaggio Whatsapp o sms al 349 3256747 indicando nome ed età del/la bambino/a e nome del genitore o altro adulto accompagnatore.

Altro appuntamento con Incontriamoci a bassa voce al villaggio giovedì 10 febbraio dalle 17.00 alle 18.00 al Villaggio per Crescere di San Giacomo in via del Ponzanino 16/b e giovedì 17 febbraio dalle 17.00 alle 18.00 al Villaggio per Crescere di Valmaura in via Valmaura 69/a per famiglie con bambini da 0 a 6 anni. Anche in questo caso prenotazione obbligatoria con messaggio Whatsapp o sms al 338 9328424 indicando nome ed età del/la bambino/a e nome del genitore o altro adulto accompagnatore.

Lunedì 21 febbraio dalle 17.40 alle 18.40 Incontriamoci a bassa voce al Nuovo Guscio in via delle Monache 3, colle di San Giusto per famiglie con bambini da 0 a 6 anni. Prenotazione obbligatoria con mail a ilguscio@consorziolarca.it (aperta anche ai non frequentanti il Nido) indicando nome ed età del/la bambino/a e nome del genitore o altro adulto accompagnatore.

Infine, sabato 26 febbraio dalle 11.00 alle 12.30 Nati per Leggere consiglia alla Libreria Lovat viale XX Settembre 20, l'incontro, curato della referente provinciale NpL Antonella Farina, è riservato agli adulti (genitori, educatori, insegnanti e persone interessate). Incursioni di lettura delle volontarie NpL Trieste. Su richiesta si rilascia anche l'attestato di partecipazione. Prenotazione obbligatoria via mail: trieste@librerielovat.com o chiamando al numero 040 637399.

Fonte Comune di Trieste