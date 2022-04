Nati per leggere, tutti gli appuntamenti con le letture per bambini nel mese di aprile

Anche nel mese di aprile Nati per Leggere organizza una serie di appuntamenti di promozione della lettura dedicati alle famiglie con bambini da 0 a 6 anni.

Gli incontri sono gestiti nel pieno rispetto dei protocolli anti Covid-19 e sono a numero chiuso con prenotazione obbligatoria.

Le iniziative sono inserite all’interno del Progetto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Leggiamo 0-18, che ha come obiettivo la lettura quale strumento fondamentale di sviluppo sociale e di accrescimento cognitivo e relazionale per bambini e adolescenti. Ecco il programma completo.

Il programma

Incontriamoci a bassa voce al Mini Mu nel Parco di San Giovanni, via Weiss 15, sabato 9 aprile, dalle 10.30 alle 12.00; venerdì 22, dalle 16.30 alle 18.00. L'evento è rivolto alle famiglie con bambini da 0 a 6 anni. Prenotazione obbligatoria con messaggio (preferibilmente Whatsapp) al 349 3256747 indicando nome ed età del/la bambino/a e nome del genitore o altro adulto accompagnatore.

Incontriamoci a bassa voce al Nuovo Guscio in via delle Monache 3, colle di San Giusto, lunedì 11 aprile, dalle 17.40 alle 18.40 per famiglie con bambini da 0 a 6 anni. Prenotazione obbligatoria tramite mail ilguscio@consorziolarca.it indicando nome ed età del/la bambino/a e nome del genitore o altro adulto accompagnatore.

Incontriamoci a bassa voce al Tram dei Libri in via Doberdò 20/3, Opicina, martedì 12 aprile, dalle 17.00 alle 18.00 per famiglie con bambini da 0 a 6 anni. Prenotazione obbligatoria a insiemesullaltipiano@gmail.com indicando nome ed età del/la bambino/a e nome del genitore o altro adulto accompagnatore.

Mamma lingua in biblioteca / Mamin Jezik v knji?nici alla Biblioteca Nazionale Slovena e degli Studi/Narodna in študijska knji?nica (via Filzi 14), mercoledì 13 aprile, dalle 10.30 alle 11.30. Per famiglie con bambini da 0 a 36 mesi con prenotazione obbligatoria tramite messaggio (preferibilmente Whatsapp) al 349 3256747 indicando nome ed età del/la bambino/a e nome del genitore o altro adulto accompagnatore.

Incontriamoci a bassa voce al Villaggio, giovedì 14 aprile, dalle 17.00 alle 18.00 al Villaggio per Crescere di San Giacomo (via del Ponzanino 16/b), giovedì 21 aprile al Villaggio per Crescere di Valmaura (via Valmaura 69/a) per famiglie con bambini da 0 a 6 anni. Prenotazione obbligatoria con messaggio Whatsapp o sms al 338 9328424 indicando nome ed età del/la bambino/a e nome del genitore o altro adulto accompagnatore.

Incontriamoci a bassa voce in biblioteca alla Biblioteca comunale Quarantotti Gambini (via delle Lodole 7/a - San Giacomo), mercoledì 27 aprile, dalle 17.00 alle 18.00 per famiglie con bambini da 0 a 6 anni. Prenotazione obbligatoria con messaggio (preferibilmente Whatsapp) al 349 3256747 indicando nome ed età del/la bambino/a e nome del genitore o altro adulto accompagnatore.

Inoltre Nati per leggere dedica un appuntamento per dare consigli di lettura per la prima infanzia, l'evento è riservato agli adulti. Su richiesta verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Appuntamento sabato 23 aprile, dalle 11.00 alle 12.30, alla Libreria Lovat (viale XX Settembre 20, 3. piano Centro Commerciale Oviesse). Prenotazione obbligatoria a trieste@librerielovat.com o tramite telefono al numero 040 637399.

Fonte Comune di Trieste