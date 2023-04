Al via l'open day della Lega Navale Italiana, le iniziative a Trieste

Dal 21 al 23 aprile su tutto il territorio nazionale si terrà l'open day della Lega Navale Italiana, un'iniziativa pensata per avvicinare la cittadinanza alla cultura marinara e agli scopi statutari della LNI: diffondere, in particolare tra i giovani, l’amore per il mare e la conoscenza dei problemi marittimi, sviluppando iniziative promozionali, culturali, sportive, ambientalistiche e naturalistiche idonee al conseguimento degli scopi statutari.

Le iniziative a Trieste

La locale Sezione di Trieste, ha organizzato quindi tre giorni di iniziative per coinvolgere scuole, associazioni e cittadini. Il programma comprende delle visite sino alla cima della Lanterna, per ammirare la città da un posto esclusivo, l'organizzazione di corsi ed uscite per l'avvicinamento alla vela sia per gli adulti che per i bambini. Gli adulti potranno salire a bordo delle barche sociali per una breve uscita in mare ed i bambini potranno provare gli optimist, le barche utilizzate nei corsi estivi, grazie al simulatore dinamico dotato di un grande ventilatore per ricreare anche il vento. I più piccoli potranno poi frequentare un corso di pesca tenuto da un Istruttore della Federazione Italiana Pesca sportiva e Attività Subacquee.

Tra venerdì e domenica, inoltre, ci saranno varie presentazioni e conferenze in collaborazione con varie associazioni e realtà triestine: dall'Assonautica alla Federazione Italiana Vela, all'Associazione Marinai d'Italia, all'Associazione Lagunari e Truppe Anfibie ed infine al Circolo Sommozzatori Trieste che ci parlerà dell'attività dei minisub e dello stato della Diga Vecchia vista da sott'acqua.

Domenica mattina, in collaborazione con l'Area Marina Protetta di Miramare, si terrà una conferenza dal titolo “Il mare di domani: le Aree Marine Protette sentinelle del cambiamento” mentre l'organizzazione del Circuito Hansa 303, la classe olimpica di imbarcazioni dedicate ai diversamente abili, in collaborazione con Easy Action, illustrerà l'attività prevista per quest'anno.

Nella Sala Conferenze sarà visitabile la mostra "Attimi di luce", esposizione di quadri a soggetto marino del famoso pittore triestino Fabio Colussi.

Il Presidente Fabrizio Bonazza assieme a tutto il Consiglio Direttivo è pertanto lieto di invitare tutta la cittadinanza a scoprire una realtà pluricentenaria come la Sezione di Trieste della Lega Navale Italiana ed avere un assaggio delle sue molteplici attività.

Tutte le attività sono gratuite e per trovare il programma e gli orari è possibile visionare il sito https://www.lnitrieste.it/open-day-2023/.