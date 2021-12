Come diventare educatore e quali competenze occorrono? Al via il corso di orientamento

Ti piacerebbe lavorare come insegnante o educatrice/ore ma non hai ben chiare le mansioni e le competenze necessarie per svolgere al meglio questa professione di grande utilità sociale? Niente paura, arriva il percorso formativo che chiarirà i tuoi dubbi: mancano dieci giorni all'avvio del corso di formazione organizzato da Enaip Fvg "Competenze trasversali e orientamento al settore educativo".

Il percorso prenderà il via il 13 dicembre 2021 e si concluderà il 28 gennaio 2022 per una durata complessiva di 80 ore tra aula, laboratorio e visite in azienda. Possono partecipare tutte le persone iscritte al Programma PIPOL. Oltre alla conoscenza della lingua italiana, non sono previsti ulteriori requisiti per l’ammissione.

Perché partecipare

Partecipare a questo corso può essere utile per comprendere al meglio le caratteristiche del settore educativo (mansioni e ruoli, contesti di lavoro, percorsi formativi per accedere alla professione, ecc.), ma anche per essere in grado di compiere scelte formative e professionali consapevoli e coerenti con le proprie aspettative, capacità, motivazioni.

Argomenti del corso

Verranno trattati argomenti riguardo l'orientamento al settore professionale di riferimento (processi di lavoro nel settore educativo; mansioni, ambiente di lavoro e orari; percorsi di formazione: articolazione e requisiti di accesso; testimonianze, laboratori esperienziali e visite aziendali), e potranno essere acquisite le soft skills per svolgere al meglio questo lavoro. Infine, si verrà formati sugli strumenti per la ricerca attiva del lavoro, utili per imparare a costruire una efficace strategia di ricerca.

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza dalla Regione Fvg. Per maggiori informazioni vai alla fonte (Enaip Fvg).