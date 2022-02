Formazione docenti per i servizi di orientamento della Regione Fvg: al via il corso gratuito

Al via un progetto di formazione per docenti della Scuola Secondaria di II grado sulla piattaforma digitale per i servizi di Orientamento della Regione Friuli Venezia Giulia.

Plan Your Future FVG: di cosa si tratta

Plan Your Future FVG è un progetto di digitalizzazione dei contenuti delle attività di Orientamento rivolte agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di I e II grado e degli Enti IeFP, ai loro docenti e alle loro famiglie. Esso fornisce strumenti per affiancare e supportare i giovani nella fase di transizione tra cicli di studio o tra studio e mondo del lavoro, unendo due elementi imprescindibili nella società della digital transformation: tecnologia e partecipazione.

Il percorso formativo per i docenti

I Servizi di Orientamento della Regione FVG, insieme a Edulife S.p.A., organizzano un percorso formativo dedicato proprio ai Docenti delle Scuole Secondarie di II grado, finalizzato appunto a rendere fruibili tutte le potenzialità di questo nuovo strumento e a promuovere e creare cultura dell’orientamento all’interno delle scuole e rafforzarne il ruolo sul territorio regionale.

Il percorso formativo - si legge sul sito ufficiale della Regione - si svolgerà in modalità telematica, è gratuito e ha la durata di 8 ore, suddivise in 4 appuntamenti di 2 ore ciascuno. Per facilitare l’accesso ad una platea più ampia possibile, sono stati organizzati 2 cicli alternativi del percorso:

Ciclo 4: 22 febbraio, 8 e 15 marzo 2022 (+ incontro di follow up: 12 aprile 2022).

Ciclo 5: 23 febbraio, 9 e 16 marzo 2022 (+ incontro di follow up: 13 aprile 2022).

Come iscriversi

È possibile iscriversi al percorso formativo cliccando qui. All’indirizzo email che sarà indicato in fase di iscrizione, gli iscritti riceveranno un collegamento digitale attraverso il quale potranno connettersi all’aula virtuale nella quale si terrà il percorso formativo.

Per maggiori informazioni vai alla fonte: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.