Progettare siti web: a fine maggio il corso dedicato

Al via un nuovo corso Enaip Fvg "Progettare siti web standard HTML 5/CSS" che si terrà online dal 26 maggio al 23 giugno 2022. Fondamentale in un mondo del lavoro sempre più digitale e all'avanguardia, il corso si rivolge a tutti coloro che, in possesso di conoscenze di base in merito alla creazione di siti e al linguaggio HTML, vogliano aggiornare le proprie conoscenze ad HTML 5.

Perché partecipare

Partecipare può essere utile per imparare a utilizzare HTML 5, CSS e le principali tecniche di web design nella progettazione e realizzazione di siti web conformi agli standard raccomandati dal World Wide Web Consortium (W3C) e i principali requisiti di usabilità e accessibilità web.

HTML 5 è il nuovo linguaggio del web che nasce proprio per introdurre nuove funzionalità a supporto della più recente evoluzione del web. Tra le novità spiccano soprattutto i nuovi elementi finalizzati alla creazione di strutture informative dall'elevato contenuto semantico che portano il linguaggio HTML a un nuovo e più maturo livello di utilizzo.

Argomenti del corso

Questi gli argomenti del corso:

Introduzione ad HTML 5 e CSS: cosa sono e a cosa servono. Prime regole di sintassi;

Progettare l’organizzazione dei contenuti con HTML 5 e i nuovi elementi strutturali;

Comprendere la semantica e l'utilizzo modulare di HTML 5;

Gestire il supporto HTML 5 da parte dei browser web e il funzionamento del DOM;

Tag HTML (headings, paragrafi, link, immagini, formattazione del testo);

Tag HTML (liste, tabelle, form);

Affiancare agli elementi HTML 5 l'utilizzo di CSS per definire il design web;

CSS, il linguaggio del web design: selettori, proprietà e tecniche fondamentali. Creazione di una semplice pagina testuale;

I CSS: selezionare gli elementi e assegnare uno stile ai testi;

Il tag: a cosa serve e come stilizzarlo con i CSS (box model);

Applicazioni pratiche con il tag;

Affiancare gli elementi con i CSS e creazione di una pagina con una struttura a colonne;

Posizionamento avanzato degli elementi con i CSS;

Fondamenti di usabilità e accessibilità, cenni all'utilizzo di Javascript e jQuery;

La pubblicazione e manutenzione dei siti web.

Per l'iscrizione e maggiori informazioni si rimanda alla pagina dedicata del corso: Enaip Fvg.