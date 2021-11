Tecniche per la promozione dei prodotti e dei servizi turistici: il corso gratuito a Trieste

Ti piacerebbe lavorare nel settore turistico? Arriva a Trieste un'offerta di formazione imperdibile. Al via martedì 23 novembre 2021 il corso gratuito organizzato dell'ente di formazione IAL Trieste (via Pondares 5) in collaborazione con PromoTurismo Fvg "Tecniche per la promozione dei prodotti e dei servizi turistici".

Il corso avrà una durata di 800 ore (con stage di 400) e al suo completamento verrà rilasciato un certificato di specializzazione tecnica superiore. Il corso è gratuito, sono richiesti soltanto i 16,00 euro per ricevere l'attestato regionale. Le iscrizioni sono ancora aperte.

I requisiti obbligatori

Possono partecipare al percorso formativo i disoccupati, non occupati, occupati in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore o del diploma di istruzione e formazione professionale o in possesso dell'ammissione al quinto anno di un percorso di istruzione secondaria superiore.

L'accesso all'offerta formativa è consentito anche a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivamente all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. L'ammissibilità o meno di un allievo privo dei titoli per l'accesso al percorso formativo o alla fase di selezione dei candidati laddove prevista viene determinata dal Comitato Tecnico Scientifico a seguito della procedura Valid.

Per conoscere nel dettaglio tutti i requisiti clicca qui.

Obiettivi del corso

Il Tourism Product Designer è il professionista dell'ideazione, sviluppo, lancio e promozione del prodotto turistico. Il rilancio del settore turistico in uno scenario post Covid-19 passa necessariamente dalla capacità di creare nuovi prodotti che siano in grado di intercettare nuovi bisogni, nuovi mercati e nuove tipologie di acquirenti. Dall'analisi del mercato esistente e dell'apertura a nuovi contesti, diventa quindi indispensabile essere in grado di ideare, definire e realizzare nuovi concept, con caratteristiche di commerciabilità e sostenibilità.

Contenuti del corso

Durante il corso imparerai:

l'inglese per creare il prodotto turistico;

il tedesco per creare il prodotto turistico;

a lavorare in qualità, sicurezza e nel rispetto delle normative;

ad analizzare il mercato di riferimento per la costruzione del prodotto turistico;

a sviluppare il prodotto turistico;

a promuovere e commercializzare il prodotto turistico.

Per maggiori informazioni vai alla fonte (IAL Trieste).