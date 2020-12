Realizzare modelli solidi 3D per il settore meccanici/arredo: parte il corso SolidWorks

Organizzato da Enaip Fvg, parte a gennaio il corso base "SolidWorks" che si svolgerà online dal 19/01/2021 al 04/03/2021 per la durata complessiva di 42 ore. Il corso è rivolto a coloro che sono in possesso delle abilità d'uso del pc e dell'ambiente Windows e servirà ad acquisire le nozioni e le abilità di base atte a realizzare corretti e funzionali modelli solidi 3D di componenti/assiemi del settore meccanici/arredo con SolidWorks, un software di disegno e progettazione tridimensionale parametrica, prodotto e commercializzato dalla Dassault Systèmes. Il pacchetto standard di mercato nasce come software appositamente dedicato per l'ingegneria meccanica ed è quindi particolarmente utile per la progettazione di apparati meccanici, anche complessi. Inoltre sarà possibile imparare a creare le tavole 2D collegate ai modelli 3D con viste, sezioni, quote, distinte.

Argomenti

Metodi di modellazione solida 3D di parti;

Tecniche di costruzione e di modifica degli schizzi 2D;

Utilizzo dei comandi per creare e per togliere materiale (estrusioni, rivoluzioni, fori, specchiature, ripetizioni, raccordi, smussi):

Procedure d'assemblaggio dei componenti e di verifica dei cinematismi;

Metodi di esplosione degli assiemi;

Caratteristiche fisiche dei modelli 3D (massa, volume, baricentro, interferenze);

Creazione tavole 2D a partire dai modelli 3D di parte e di assieme (viste, sezioni, quotature, distinte, bollature);

Stampa/plottaggio con gestione degli stili/spessori delle linee e scalatura del disegno 2D.

Per maggiori informazioni clicca qui.