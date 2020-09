Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici: il corso gratuito a Trieste

Parte tra poco più di 10 giorni il corso organizzato da Enaip Fvg "Tecniche per la Promozione di Prodotti e Servizi Turistici - Turismo Accessibile". Il corso avrà sede a Trieste (Via dell’Istria, 57) e si terrà dal 28 settembre 2020 al 31 marzo 2021 per una durata complessiva di 800 ore, di cui 480 di aula e laboratorio e 320 di stage. La partecipazione è gratuita, in quanto il corso è cofinanziato dal FSE.

A chi è rivolto

Utile per chi vuole lavorare in ambito turistico e di promozione e valorizzazione del territorio, il corso è rivolto a tutti i giovani under 30 disoccupati, inoccupati o inattivi e l'unico requisito di accesso è il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore e/o di istruzione e formazione professionale.

Perché partecipare

L’obiettivo è formare una figura professionale in grado di ideare e realizzare iniziative di promozione che evidenzino i requisiti di accessibilità di prodotti e servizi turistici proposti, tenendo conto della presenza di disabilità motorie o sensoriali o di altri tipi di ostacolo alla piena fruizione della proposta turistica.

Al termine del corso gli allievi avranno imparato a:

leggere il contesto di inserimento e muoversi al suo interno utilizzando strumenti per la raccolta, l’analisi e la condivisione dei dati e delle informazioni, individuando le tipologie di prodotto/servizio in rapporto ai fabbisogni del target di riferimento e tenendo conto dei requisiti di accessibilità per tutti;

curare l’elaborazione di prodotti/servizi nuovi o aggiornare le modalità di fruizione di quelli esistenti anche attraverso tecnologie ICT e piattaforme social e sharing, evidenziando gli elementi che caratterizzano l’offerta turistica accessibile;

supportare le strategie regionali di promo-commercializzazione dell’offerta sui mercati locali, nazionali ed esteri (Destination management) per contribuire allo sviluppo locale.

Alla fine del corso verrà rilasciato il Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore.

Contenuti del corso

Tra i diversi contenuti che sarà possibile studiare e approfondire ricordiamo:

le strategie per la valorizzazione del territorio- turismo integrato;

la destinazione turistica accessibile: trend, individuazione delle barriere, soluzioni e servizi chiave per l’accessibilità - Competenze digitali e tecnologie it per la promo-commercializzazione turistica;

targeting e segmentazione del mercato;

tecniche di comunicazione;

inglese e tedesco per il turismo;

organizzazione aziendale;

Per l'iscrizione e per avere maggiori informazioni vai alla pagina dedicata di Enaip Fvg.