Enaip Fvg: disponibile il corso Tecniche base di Segreteria e Office Automation

Parte a Trieste il corso organizzato da Enaip Fvg - realizzato nell’ambito del Programma Operativo Regionale FSE della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo - "Tecniche base di Segreteria e Office Automation". L'avvio è previsto in data 21 settembre 2020 e il termine il 10 dicembre 2021 per la durata complessiva di 220 ore.

A chi è rivolto

Possono partecipare tutte le persone iscritte al Programma PIPOL e motivate ad avvicinarsi alle professioni tipiche dei lavori d’ufficio. Gli unici requisiti richiesti sono la conoscenza della lingua italiana pari al livello B1 del Quadro Comune Europeo per l’apprendimento delle lingue e il possesso delle competenze logico- matematiche di base.

Perché partecipare

La gestione della segreteria, dell’amministrazione del personale e della contabilità costituiscono un raggruppamento di particolare interesse per il mondo del lavoro. Il corso serve dunque a formare in questi ambiti e a rispondere alle esigenze sia delle imprese più piccole che hanno bisogno di figure capaci di coprire le diverse funzioni con un discreto livello di autonomia, sia delle aziende di dimensioni maggiori e più strutturate, dove sono richieste invece professionalità meno trasversali e con un maggior livello di specializzazione.

Programma

Il corso si avvierà al raggiungimento del numero minimo di allievi (almeno 8 iscritti), non è previsto lo stage e potrà essere sviluppato, anche solo parzialmente, in modalità a distanza. Inoltre, il corso si sviluppa con riferimento al Repertorio dei settori economico professionali della Regione FVG e permette di acquisire le competenze per:

comunicare in azienda, in modo diretto, attraverso il telefono e la posta elettronica;

operare su internet e sui social media;

utilizzare correttamente un programma per l’elaborazione di testi e un foglio elettronico;

gestire un archivio e un protocollo per la corrispondenza;

gestire i documenti contabili ricevuti e in emissione.

Il corso comprende anche un modulo sulla ricerca attiva del lavoro ed uno sulla sicurezza generale, che consente di acquisire l’attestato previsto dalla normativa. Infine, al suo termine verrà rilasciato un attestato di frequenza dalla Regione FVG.

Come partecipare

Per partecipare al corso è necessario iscriversi al programma PIPOL registrandosi in modo autonomo sul portale oppure recandosi presso un Centro per l’Impiego. Le persone già iscritte a PIPOL, ma che avevano fatto una richiesta diversa, dovranno modificare il Piano d’Azione Individuale (PAI), sempre presso il CPI. Per maggiori informazioni consulta la pagina dedicata di Enaip Fvg.