Tecnico delle assicurazioni, al via il corso gratuito a Trieste

Vorresti entrare a far parte del mondo delle assicurazioni? Ecco allora l'occasiona giusta per te: al via giovedì 27 gennaio 2022 il corso di formazione "Tecnico delle Assicurazioni" organizzato da IAL - Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia.

Il percorso è gratuito, avrà una durata complessiva di 600 ore con uno stage di 240 ore, al suo termine verrà rilasciato l'attestato di qualifica professionale EQF4. La sede è quella di Trieste, in via Pondares, 5.

Chi è il tecnico delle assicurazioni

Il tecnico delle assicurazioni - si legge sulla scheda del corso - è una figura professionale che opera nella vendita e gestione di una vasta gamma di prodotti assicurativi, sulla base delle richieste del cliente. Nel rispetto della normativa del settore sa individuare i fabbisogni del cliente e proporre i prodotti più idonei, segnalandone costi, condizioni e restrizioni al fine di stipulare e gestire il rinnovo o la modifica dei contratti. Cura inoltre l'assistenza al cliente anche in fase post vendita ed in particolare in caso di contenziosi relativi a sinistri.

Requisiti

Il corso è rivolto a disoccupati, residenti o domiciliati in Regione Friuli Venezia Giulia iscritti al progetto PIPOL - Occupabilità - Garanzia Giovani presso il Centro per l'Impiego in possesso di un diploma di scuola superiore o di una qualifica riconosciuto in Italia.

Contenuti del corso

Il corso si sviluppa con riferimento al Repertorio dei Settori Economico Professionali della Regione FVG e al suo interno si acquisiranno le conoscenze e le competenze per operare in modo professionale nel ruolo di tecnico delle assicurazioni.

Per maggiori informazioni e per iscriverti vai alla scheda del corso: ialweb.it.