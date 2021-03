Tecnico commerciale nel settore del marketing: parte il corso per ottenere la qualifica

Al via a Trieste il corso per diventare Tecnico Commerciale nel settore Marketing. Il percorso formativo si avvierà al raggiungimento del numero minimo di allievi previsti (12 iscritti), avrà una durata complessiva di 600 ore tra aula e laboratorio, di cui 240 di stage in azienda, e si svolgerà dal 22 marzo al 30 luglio 2021 nella sede Enaip Fvg della nostra città in via dell'Istria 57.

Il corso, organizzato da Enaip Friuli Venezia Giulia, permetterà di ottenere la qualifica di "Tecnico Commerciale Marketing", una figura professionale oggi molto richiesta nel mondo del lavoro che si occupa di promuovere e vendere il prodotto aziendale, offrendo una consulenza personalizzata volta ad offrire soluzioni orientate alle richieste del cliente.

Un Tecnico Commerciale "si relaziona con il mercato esterno (nazionale o internazionale) e con le funzioni interne aziendali, con particolare riferimento alla produzione. Gestisce i rapporti con clienti e fornitori, promuovendo il catalogo dei prodotti aziendali, attraverso modalità tradizionali e/o online, gestendo la trattativa commerciale e predisponendo la documentazione necessaria alla vendita e al trasporto della merce".

Requisiti per partecipare

Possono partecipare al corso tutte le persone iscritte al Programma Pipol (Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione ed il Lavoro), in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Qualifica professionale come addetto alle vendite, addetto alle relazioni commerciali, addetto alla segreteria, addetto alla contabilità.

Diploma di scuola secondaria di secondo grado.

I temi del corso

Come leggiamo alla pagina dedicata di Enaip Fvg, il corso si sviluppa con riferimento al Repertorio dei Settori Economico Professionali della Regione, e al suo interno si acquisiranno le conoscenze e le competenze per:

collaborare all'organizzazione dell'attività commerciale (politiche relative al prodotto/servizio, al prezzo, alle iniziative comunicative e distributive).

Promuovere il Catalogo dell'azienda elaborando l'offerta commerciale e curando tutte le fasi della trattativa e dell'evasione dell’ordine.

Individuare un efficace piano di azione commerciale per la funzione di vendita.

Programmare e monitorare soluzioni operative per la vendita online.

Gestire la documentazione per la spedizione e il trasporto merci in ambito UE ed extra UE Conoscenze trasversali.

Pianificare azioni di ricerca attiva del lavoro.

Sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

Come partecipare

Per partecipare al corso è dunque necessario iscriversi al programma Pipol registrandosi in modo autonomo sul portale oppure recandosi presso un Centro per l'Impiego.

Attestato finale

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di qualifica corrispondente al livello 4 di EQF "European Qualifications Framework" dalla Regione Friuli Venezia Giulia e un Attestato di Formazione generale sicurezza lavoratori. Per maggiori informazioni e per iscriverti vai alla pagina dedicata di Enaip Fvg.