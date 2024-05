Giovedì 16 maggio

Adotta un lombrico: come potenziare il compostaggio domestico, l'incontro gratuito in città

Proseguono gli incontri a tema green organizzati da Bioest: questo giovedì, 16 maggio, in via Modiano 5 dalle 17.30 alle 19.00 si terrà in città il corso a partecipazione gratuita dal titolo "Adotta un lombrico: come potenziare il compostaggio domestico"