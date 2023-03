TRIESTE - Al Civiform di Opicina il corso per diventare OSS Aperte le selezioni per il Percorso compensativo Mentre a Cividale sono nate le prime quindici qualificate OSS, Civiform Opicina annuncia l’imminente lancio di un nuovo corso di “Misure compensative per il conseguimento della qualifica Oss". Stanno infatti per aprirsi le selezioni al Civiform Trieste per un corso di 700 ore dedicato a chi è già in possesso di un titolo di studio in ambito socio-sanitario (anche estero) o ha esperienze professionali pregresse nell'assistenza di base, ma vuole acquisire il titolo di OSS.

Solo con tale qualifica, infatti, si possono svolgere attività di assistenza di base, socio-assistenziale e di assistenza a domicilio per soddisfare i bisogni primari della persona e favorirne il benessere e l’autonomia. Il percorso sarà totalmente gratuiti e, al momento, è in attesa di approvazione e finanziamento da parte del Programma regionale (PR) FSE+ 2021-2027. Sarà realizzato in stretto contatto con servizi pubblici e territoriali, tra cui servizi socio-sanitari, socio-assistenziali territoriali (ASP, RSA, Aziende Ospedaliere, Servizi per le dipendenze e per il supporto alle persone con disabilità, Servizi dei comuni per l’assistenza domiciliare). Rilascerà il titolo di Operatore sociosanitario, corrispondente alla Qualifica regionale 3° Livello dell’European Qualification Framework.

L’avvio delle attività segna una novità importante in particolare per la sede triestina di Civiform, come racconta il direttore Giuseppe Monti Bragadin “Aprendosi al filone socio-sanitario, la nostra sede di via di Conconello intende lavorare per prevenire il disagio sociale e la marginalità alla quale vanno incontro sempre più persone, in particolare le più anziane”. Sempre più importante, dunque, la formazione professionale di figure preparate a rispondere a tali necessità, in stretta collaborazione con le realtà locali. Per accedere al corso, bisogna avere competenze già acquisite di assistenza alla persona presso strutture sanitarie, assistenziali o nei servizi domiciliari o un titolo che attesti l’acquisizione di competenze tecniche e relazionali coerenti con il profilo professionale dell’OSS (anche titoli professionali in ambito sanitario non riconosciuti, equipollenti al titolo di Infermiere o Ostetrico dal Ministero o dalla Regione FVG).

Inoltre, per candidarsi è necessario avere almeno 18 anni, essere residenti o domiciliati in FVG e avere un diploma di scuola dell’obbligo. È richiesta la conoscenza dell’italiano almeno a livello B1 e possedere l’idoneità psicofisica per l’esercizio della mansione, oltre a possedere le vaccinazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge per l’espletamento di attività sociosanitarie. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito dell’Ente. Per informazioni sulle selezioni, è possibile contattare la Segreteria di Civiform al n. 040 9719811 o inviare una mail a sanita@civiform.it ed attendere di essere ricontattati dopo l’espletamento delle pratiche burocratiche di verifica dei requisiti formali.