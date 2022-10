Parte anche da Trieste il nuovo corso gratuito per imparare a costruire nel Metaverso

C'è anche un po' di Trieste nel primo bootcamp in lingua italiana del metaverso di The Sandbox. Il corso, completamente gratuito, è stato lanciato da MetaFutura, azienda fondata nel 2022 dal triestino Enrico Cortellino con Federico Toson Marin (Roma), Simone di Rosa (Firenze) e Veronica Alfieri (Torino). "Ad oggi sono disponibili solo corsi in lingua inglese. Saremo i primi a lanciarlo in lingua italiana e lo faremo supportati dal CEO della piattaforma Sebastien Borguet - ha dichiarato Cortellino - È certamente un'ottima opportunità per chi vuole sviluppare nuove competenze o avviare una carriera lavorativa in questo campo".

Il corso

Nel corso del bootcamp, in partenza nel mese di novembre, imparerete a costruire la vostra prima esperienza nel Metaverso. Chiunque può iscriversi, basta solo un pc e tanta fantasia. Il corso si svolgerà in modalità telematica e prevede un impegno di un'ora alla settimana. Al termine del ciclo di lezioni verrà rilasciato un attestato di partecipazione NFT. Per iscriversi basta compilare il form cliccando su questo link: https://forms.gle/iV9rhFq3Re2GAP5G6

Metaverse Education keeps growing around the world, here is the @FuturaMeta Academy in Italian ?? https://t.co/WgIDRbBVu7 — Sebastien ? (@borgetsebastien) October 20, 2022

Cos'è The Sandbox

The Sandbox è un metaverso decentralizzato di costruzione di mondi che utilizza la tecnologia blockchain e, con l'uso degli NFt, determina governance e proprietà da parte degli utenti. Tra i partner compaiono grandi nomi come Snoop Dogg, Adidas, Paris Hilton, Tony Hwke, Warner Bros, Gucci e molti altri. The Sandbox dà a chiunque la possibilità di creare un asset, un'esperienza e monetizzare di conseguenza.