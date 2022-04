Dai pagamenti online allo SPID: arrivano i corsi gratuiti per comprendere il mondo digitale

La diffusione di tecnologie sempre nuove sta contribuendo alla crescita di una vera e propria società digitale che corre sempre più veloce.

Già oggi sempre più persone sono infatti connesse a Internet e usano strumenti e servizi digitali che permettono di migliorare in ogni aspetto della propria vita privata e professionale fino a poco tempo fa impensabili.

Tuttavia rimane ancora un’importante sfida da affrontare: fornire a tutti i cittadini gli strumenti per muoversi sicuri in un mondo digitale sempre più caratterizzato da acquisti e pagamenti online, tutela di privacy e sicurezza, smart working, rapidità e attendibilità delle informazioni.

Grazie all’iniziativa Ionline della Regione Friuli Venezia Giulia, adesso tutti i cittadini potranno frequentare brevi corsi gratuiti utili per comprendere il mondo digitale ed utilizzare in sicurezza la rete e i suoi contenuti, un’esigenza resa ancora più attuale dalle misure urgenti di contenimento e gestione del contagio per il Covid-19.

Le attività, gratuite poiché finanziate dalla regione attraverso il Fondo Sociale Europeo, hanno tutte una durata di 12 ore.

Ecco le attività attualmente in calendario nella sede Enaip FVG di Trieste:

A tutto SPID: accedere ai servizi online in un click: per imparare ad utilizzare i servizi on line, attraverso il Sistema Pubblico di Identita? Digitale che viene rilasciato gratuitamente ai cittadini. Avvio: 9 maggio 2022

Dentro la notizia (su internet): cittadini informati, cittadini consapevoli: per imparare a conoscere le diverse fonti di informazione e verificare se sono attendibili o meno, comprendendo le differenze tra informazione, comunicazione e pubblicità in rete. Avvio: 18 maggio 2022.

P.A. Pass (Procedure Amministrative Semplici e Sicure): per comprendere come dialogare con la Pubblica Amministrazione per richiedere servizi e prestazioni, utilizzando correttamente i canali istituzionali ed effettuare pagamenti anche con gli strumenti elettronici (PagoPA). Avvio: 6 giugno 2022.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.enaip.fvg.it