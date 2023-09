Reinserimento lavorativo e crescita professionale, al via i corsi gratuiti di Ial Fvg

TRIESTE - Facilitare il reinserimento lavorativo di chi è disoccupato o consentire a chi ha già un impiego di migliorare la propria posizione o cambiare settore, attraverso l'acquisizione di tecniche, abilità e competenze al passo con i tempi. E' questo l'obiettivo dei corsi di Qualifica Abbreviata rivolti agli adulti dallo Ial Fvg nelle sue sedi di Udine, Trieste, Pordenone e Gemona del Friuli, con una durata variabile tra le 500 e le 600 ore, che permettono di acquisire un titolo di studio riconosciuto, ossia una qualifica di terzo e quarto livello.

La scelta è ampia: si spazia dal tecnico Cad (sede Ial Fvg Udine), che dispone delle competenze per operare come disegnatore tecnico in studi o negli uffici progettazione di aziende manifatturiere, fino al tecnico della sicurezza e salute sul lavoro (sede Ial Fvg Trieste), che può inserirsi in studi o aziende come ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione) o RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione). E, ancora, si va dal tecnico commerciale marketing (sede Ial Fvg Pordenone), figura professionale alla quale le aziende aziende affidano la promozione e la commercializzazione dei prodotti, al tecnico dell'amministrazione del personale (sede Ial fvg Pordenone), che ha le competenze adeguate per inserirsi in studi di consulenza del lavoro o nell'ufficio personale delle imprese, E, infine, l'aiuto cuoco (sede Ial Fvg Udine), che può lavorare nella ristorazione in senso ampio, dal ristorante alla ristorazione collettiva, fino ai servizi catering.