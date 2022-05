Adottare o regalare un alveare a distanza: l'idea di una start-up per i più piccoli

3Bee, la startup leader in Italia nata nel 2017 con l’obiettivo di proteggere le api con la tecnologia, torna in campo per la Giornata mondiale delle api prevista per domani, 20 maggio, lanciando “3Bee education”, il nuovo progetto di avvicinamento al mondo delle api da parte dei più piccoli, uno specifico programma di abilitazione delle scuole d’infanzia e primarie all’insegnamento della sostenibilità, rinnovando nel contempo l’invito nell’importanza di adottare o regalare un alveare a distanza attraverso un semplice click, prendendo parte così concretamente alla salvaguardia delle api, insetti fondamentali per la tutela dell’intero ecosistema e del mantenimento della biodiversità.

In occasione della Giornata mondiale delle api, 3Bee, quintuplica inoltre il suo impegno e per tutta la settimana dal 16 al 20 Maggio scende in campo con una forte campagna di divulgazione rivolta a tutti, con l’intento di sensibilizzare quante più persone possibili all’importanza della protezione delle nostre amiche api e a temi cari quali “biodiversità”, “insetti”, “animali”,” piante” ed “ecosistemi”.

Il progetto

In un contesto globalizzato in cui l’attenzione alle tematiche ambientali e al coinvolgimento delle nuove generazioni nel rispetto dell’ambiente non è mai abbastanza il progetto “3Bee education” intende colmare quel gap informativo che spesso manca in ambito scolastico, fornendo un prezioso aiuto a docenti e personale scolastico attraverso la raccolta e la costruzione di materiali ad hoc (laboratori, attività, progetti) ad alto coinvolgimento emotivo ed esperienziale adatto alla formazione dei più piccoli.

Il bambino, grazie al percorso di 3Bee education sarà così in grado di raccontare l’importanza delle api e della biodiversità in maniera semplice, trasmettendo anche alla famiglia i valori fondamentali e gli argomenti trattati in classe. 3Bee education si pone dunque l’obiettivo di contribuire alla sensibilizzazione delle nuove generazioni alla tutela dell’ambiente e in particolare delle api, piccoli insetti troppo spesso dimenticati e che di fatto sono l’anello indispensabile dell’intera catena alimentare.

“Il progetto di 3Bee education - dichiarano Niccolò Calandri e Riccardo Balzaretti, fondatori di 3Bee - intende contribuire al coinvolgimento e all’interesse dei bambini nei confronti di questa importante e fondamentale specie animale, le api, spingendoli a trasmettere i valori appresi in classe alla famiglia, invitandoli ad adottare uno o più alveari per il bene della collettività, rispettando il nostro pianeta e proteggendo la natura. Desideriamo diventare il riferimento della sostenibilità ambientale e sociale, abbiamo già coinvolto diverse scuole nel progetto e aspiriamo a coinvolgerne sempre di più, assieme vogliamo trasmettere i valori fondamentali per un futuro sempre più green.

Consapevoli del fatto che è proprio a partire dai più piccoli e dalle nuove generazioni che è possibile auspicare ad un futuro e a un mondo migliore, non dimentichiamoci che il processo di sensibilizzazione alle tematiche ambientali deve coinvolgerci indistintamente tutti, l’emergenza climatica riguarda tutti indistintamente e sta mettendo a repentaglio la salute delle nostre api, una specie a serio rischio estinzione. Non c’è più pertanto tempo per aspettare, bisogna agire subito nell’immediato e concretamente, non ci sono scuse per rimandare ad un utilizzo più responsabile e consapevole della natura che ci circonda, non c’è futuro per le nuove generazioni se continuiamo solo a pensare al presente e a noi stessi: ecco perché per tutta la settimana dal 16 al 20 Maggio e per la speciale occasione della giornata Mondiale delle api scenderemo nuovamente in campo per continuare attivamente la nostra battaglia di sensibilizzazione rivolta a tutti a sostegno della protezione delle nostre amiche api”.

Adottare un alveare

Grazie alla tecnologia innovativa di 3Bee contribuire alla salvaguardia delle api non è mai stato così facile. Attraverso il progetto “adotta un alveare” sul sito web di 3Bee mediante un semplice click virtuale chiunque può adottare o regalare un alveare. Chi adotta un alveare a distanza riceve il certificato di adozione personalizzato e le credenziali per accedere all’app di 3Bee, dove monitorare 24/7 le api dell’alveare adottato.

Inoltre, al momento della scelta, a seconda dell’ambiente in cui le api sono stanziate, è possibile selezionare la tipologia di fioritura da impollinare e quindi il miele da produrre (scegliendone tra oltre 40 varietà). Miele che, una volta pronto, nel rispetto della stagione apistica, verrà recapitato direttamente a casa dell’adottatore. Sarà inoltre possibile seguire i progressi e i vantaggi che ogni adozione ha portato. Ogni alveare è curato e gestito esclusivamente con metodi sostenibili, e gli apicoltori utilizzano la tecnologia 3Bee che permette loro di programmare al meglio l’attività e ottimizzarne la gestione, mediante il monitoraggio di peso, temperatura interna ed esterna, umidità e intensità sonora.

Regalare un alveare non è solo un dono non convenzionale e fuori dagli schemi. È anche un’opportunità concreta di fare qualcosa di utile per l’ambiente e il nostro pianeta. Regalando un alveare si sostiene pertanto una realtà apistica italiana e virtuosa che si fa carico ogni giorno del benessere e della salute delle proprie api. E in questo modo anche del nostro pianeta. Sostenere il prezioso lavoro degli apicoltori locali e diffondere consapevolezza sull’importante ruolo delle api per la biodiversità sono i valori che guidano da sempre il lavoro costante di 3Bee.

Attraverso la tecnologia 3Bee, ogni adozione consente di proteggere da 1000 fino a 10 mila api e produrre fino a 5kg di miele. I sistemi 3Bee sono dotati di sensori bio-mimetici installati nell’alveare che permettono di programmare al meglio l’attività e ottimizzarne la gestione, mediante il monitoraggio di peso, temperatura interna ed esterna, umidità e intensità sonora. I dati vengono inviati sull’app 3Bee consultabile in qualsiasi momento non solo dagli apicoltori che se ne prendono cura ogni giorno, ma anche da tutti coloro che decideranno di adottare uno o più alveari. La tecnologia di 3Bee è diventata un alleato fondamentale per molti apicoltori: i sistemi di monitoraggio per alveari Hive-Tech di 3Bee permettono una riduzione del 33% annuo del tasso di mortalità di una colonia di api.

Dal 2017 3Bee ha sviluppato un network di oltre 3 mila apicoltori in tutta Italia e all’estero, riuscendo a monitorare con la tecnologia oltre 900 milioni di api grazie a più di 100.00 adottatori.