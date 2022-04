Scuola, al via le domande per i contributi e le borse di studio: come fare

Al via le domande per i contributi allo studio erogati dalla Regione Friuli Venezia Giulia tramite l'ARDiS FVG relativi all'anno scolastico 2021-2022. Sarà possibile presentare domanda fino al 16 maggio 2022. Gli unici requisiti da possedere per fare domanda sono la residenza in Friuli Venezia Giulia e il possesso di un Isee non superiore a 33.000 euro. Possono quindi fare richiesta le famiglie con studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie.

Inoltre, il Ministero dell’Istruzione ha previsto l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale, qualora in possesso di un Isee non superiore a 10.000 euro. Ecco nel dettaglio gli aiuti che è possibile ricevere:

contributo Dote scuola;

contributo per l’iscrizione e la frequenza di scuole paritarie;

borse di studio statali;

contributo per le spese di ospitalità di studenti.

Dote scuola e borse di studio statali: i dettagli

Dote scuola è il contributo a favore delle famiglie che hanno figli che frequentano le scuole secondarie di secondo grado sia statali che paritarie.

I requisiti sono la residenza in Friuli Venezia Giulia e il possesso di un Isee fino a 33.000 euro. Se ancora non si possiede un Isee si può comunque presentare la domanda con la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per la richiesta dell’Isee.

Al possedimento dei requisiti previsti, la domanda per Dote Scuola vale anche per la borsa di studio statale, che prevede un contributo massimo di 200 euro ed è destinata a soggetti con Isee fino a 10.000 euro.

Su Dote scuola è contenuta anche l’eventuale richiesta di contributo per spese di ospitalità di studenti presso strutture accreditate. Il contributo è destinato alle famiglie residenti in Friuli Venezia Giulia con Isee non superiore a 33.000 euro. Il contributo è cumulabile con il contributo Dote scuola.

Come fare domanda

Online la procedura per la presentazione delle domande: sarà possibile accedere dal sito ARDiS e poi cliccare su "Dote scuola". Per la compilazione della domanda occorre avere una identità Spid oppure la Carta Regionale dei Servizi (CRS), la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o la CIE (Carta di Identità Elettronica).

Per maggiori informazioni clicca qui.