Scuola: approvato in Friuli Venezia Giulia il calendario scolastico per il nuovo anno

Approvato dalla giunta regionale del Friuli Venezia Giulia il calendario scolastico 2023/2024. In tutto sono previsti 208 giorni di scuola, si partirà il 13 settembre e si finirà l'8 giugno. Gli istituti scolastici potranno comunque adattare il calendario scolastico regionale in base alle proprie esigenze. Esigenze che si basano sul Piano triennale dell’offerta formativa (Ptof). Resta l'obbligo di fare almeno 200 giorni di lezioni e di rispettare le direttive stabilite per ogni ordine e grado scolastico.

Ma andiamo nel dettaglio, le scuole dell'infanzia, sia statali sia paritarie, inizieranno le lezioni il 13 settembre e termineranno il 30 giugno. Nelle scuole primarie, le secondarie di primo grado e le secondarie di secondo grado l'inizio previsto è sempre il 13 settembre ma la conclusione è fissata per l’8 giugno.

Le vacanze

Per quanto riguarda la sospensione della didattica durante l'anno: le vacanze natalizie sono previste dal 27 dicembre 2023 al 5 gennaio 2024, quelle di Carnevale dal 12 al 14 febbraio e, infine, quelle pasquali dal 28 marzo al 2 aprile. Inoltre, le lezioni sono sospese mercoledì primo di novembre per la festa dei Santi; l'8 dicembre, la festa dell'Immacolata Concezione, che è di venerdì; il 25 aprile Anniversario della Liberazione che cade di giovedì; mercoledì primo maggio, Festa del lavoro. Il 2 giugno, la Festa nazionale della Repubblica, cade di domenica.