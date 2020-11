Eduscopio 2020/21: la classifica delle migliori scuole superiori è online

Oltre 7.400 scuole messe a confronto a partire dagli esiti universitari e lavorativi di 1.275.000 diplomati. Ogni anno Eduscopio, portale della Fondazione Agnelli, stila una classifica con i dati aggiornati sulle scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma, con il proposito di aiutare gli studenti e le loro famiglie nel momento della scelta dopo la terza media.

Eduscopio, il progetto

L’idea di fondo del progetto è proprio quella di valutare gli esiti successivi della formazione secondaria - i risultati universitari e lavorativi dei diplomati - per trarne delle indicazioni di qualità sull’offerta formativa delle scuole da cui essi provengono. Per farlo, eduscopio.it si avvale dei dati amministrativi relativi alle carriere universitarie e lavorative dei singoli diplomati raccolti dai Ministeri competenti. A partire da queste informazioni vengono costruiti degli indicatori rigorosi, ma allo stesso tempo comprensibili a tutti, che consentono di comparare le scuole in base ai risultati raggiunti dai propri diplomati.

Eduscopio ha diviso le scuole in base al loro obiettivo: preparare all’università per i licei, aprire le porte del mondo del lavoro per gli istituti tecnici. In base ai successi e ai risultati degli ex studenti ha valutato gli istituti.

Le scuole che devono preparare per l’università sono state analizzate con uno speciale indice - “Fga” - che la Fondazione Agnelli crea “mixando” la media dei voti e la percentuale di esami superati dagli ex allievi dell’istituto. Gli istituti tecnici, invece, sono stati comparati tra loro puntando sulla percentuale di ragazzi che lavorano entro due anni dal diploma e sulla coerenza del lavoro trovato con gli studi compiuti.

Eduscopio è diventato in questi anni un riferimento importante per le famiglie e per le stesse scuole come dimostrano gli oltre 1,8 milioni di utenti unici che hanno visitato il portale, con 8,7 milioni di pagine consultate.

