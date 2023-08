Una speciale donazione di libri ai nidi d'infanzia triestini

La casa di produzione cinematografica Zavod Stara Gara con Miha ?ernec, tra il mese di marzo e il mese di maggio 2023, è stata ospitata in Friuli Venezia Giulia, grazie al prezioso sostegno di Film Commission Fvg, per la produzione di una miniserie televisiva internazionale. Come ringraziamento simbolico per il supporto e l’accoglienza che la città tutta ha dedicato alla troupe e al progetto, la casa di produzione ha espresso la volontà di donare un contributo destinato alle attività dedicate all’infanzia.

La donazione

La proposta è stata accolta con entusiasmo dai Servizi Educativi del Comune di Trieste e la donazione si è tradotta nell’acquisto di libri per la prima infanzia che andassero ad arricchire gli angoli lettura dei Nidi d’Infanzia comunali di Trieste. Il personale educativo, impegnato quotidianamente nell’accompagnamento al processo di crescita e apprendimento dei bambini fino ai tre anni, ha scelto un rosa di testi che rispondessero ai bisogni di questa fascia d’età, in termini di crescita individuale e sociale e che potessero regalare loro momenti sereni all’interno delle routine proprie di ciascuna struttura educativa.

La scelta è infine caduta su due piccole opere letterarie. Si tratta di “Il viaggio, il mare” di Jeanne Ashbé, Babalibri editore, e “E’ la mia casa” di Emile Jadoul, Pulce edizioni. I due testi scelti saranno distribuiti in tutti i servizi 0-3 del Comune di Trieste: nidi d'infanzia, spazi gioco, e sezioni primavera.

“E’ un prezioso contributo che arricchisce il patrimonio letterario destinato ai bambini della fascia 0-3 e che consente di proseguire nei diversi progetti messi in atto dall’Amministrazione comunale - ha detto l’assessore alle Politiche dell’Educazione e della Famiglia Maurizio De Blasio - i quali si inseriscono in una più ampia progettualità che vede centrale la diffusione della lettura sin dalla prima infanzia e di cui la manifestazione Ci vediamo in biblioteca!, organizzata dal Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche per avvicinare le bambine e i bambini che frequentano l’ultimo anno delle Scuole dell’Infanzia di Trieste al piacere della lettura, ed alle biblioteche della città, ne rappresenta un brillante esempio”.