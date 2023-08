Trieste scuola: al via un'importante stagione di ammodernamento

Il Comune di Trieste a fine 2022 e inizio 2023, anche grazie alle capacità di programmazione e progettazione che hanno saputo attrarre importanti finanziamenti PNRR, ha avviato una importante e storica stagione di ammodernamento, efficientamento, ristrutturazione e adeguamento non solo della maggior parte delle proprie strutture educative e scolastiche, ma anche di quelle statali. Nell’ambito di questi rilevanti interventi è prevista anche la realizzazione di nuove strutture dedicate all’infanzia. Tali interventi, per un investimento complessivo di oltre 20 milioni di euro, sono strategici per disporre negli anni di ambienti ed edifici moderni, tecnologicamente all’avanguardia e conformi ai criteri di sicurezza e eco-sostenibilità, in grado di offrire ai ragazzi di Trieste, un’offerta formativa in linea con gli alti standard qualitativi da sempre assicurati e che pongono le strutture cittadine tra i primi posti nel panorama Nazionale.

Scuole statali

Procedendo con ordine, per quanto riguarda il patrimonio scolastico direttamente gestito dallo Stato, l’Amministrazione Comunale di Trieste sta intervenendo, in modo da non alterare l’attività didattica, come segue nelle Scuole Statali:

Duca D’Aosta: per questa scuola primaria statale è previsto il rientro in sede a Settembre 2023, lasciando libero l’edificio “contenitore” ex Timeus di via dell’Istria.

Spaccini e Sauro: l’ex scuola primaria Timeus (utilizzata quale contenitore provvisorio) è oggetto di lavori di adattamento sia interni che nel giardino per ospitare tutti gli alunni della Scuola Statale dell’infanzia Spaccini e della Scuola Statale primaria Sauro, oggetto di interventi strutturali. La Giunta Comunale ha deliberato l’attivazione del servizio di trasporto dedicato alle famiglie che ne hanno fatto richiesta.

Corsi: per questa scuola statale secondaria di primo grado è previsto, come concordato con la dirigente scolastica, il trasferimento a Natale in un immobile di proprietà di TTP (Trieste Terminal Passeggeri) sul Molo IV, per il quale si sosterrà un canone annuo di 640.000 euro.

Dante: la succursale della scuola statale secondaria di primo grado rientrerà in via Giustiniano da quest'anno. Per dare risposta alle esigenze educative, due laboratori e la palestra verranno attrezzati presso un immobile in locazione (50.000 euro l’anno) in via del Coroneo. Nel mentre la scuola statale Dante sarà oggetto di lavori di adattamento (che non comporteranno spostamento di studenti) per ospitare tutte le classi.

Stock: in questa scuola statale il Comune di Trieste sta svolgendo nel periodo estivo interventi ai soffitti ed al sistema antincendio.

Bergamas: in questa scuola statale il Comune di Trieste nel periodo estivo sta intervenendo con lavori antincendio ed il rifacimento delle scale esterne.

Tarabocchia: in questa scuola statale si stanno valutando le tempistiche migliori, che comunque non interferiranno con l’attività didattica, per interventi mirati sulla struttura.

Gaspardis: attenzione dell’Amministrazione comunale anche per questa scuola statale dove sono programmati interventi di consolidamento e rinforzo del seminterrato e del 2° piano.

Giotti - Stuparich: per questa scuola statale, l’Amministrazione di Trieste, grazie ad un finanziamento di 6.500.000 euro, procederà ad una ristrutturazione complessiva dello stabile con anche il rifacimento della palestra, senza dover predisporre alcun trasferimento di studenti. Tutto ciò grazie all’adozione di soluzioni innovative caratterizzate dall’utilizzo di un cappotto termico/sismico che consentirà di lavorare dall’esterno della struttura. Il Dirigente scolastico statale dovrà predisporre solo alcuni spostamenti di classi all’interno dell’edificio.

Caprin: il Comune di Trieste per questa scuola statale completerà i lavori di ristrutturazione impiegando un finanziamento di 6.200.000 euro. Il Dirigente scolastico statale valuterà le necessità legate a trasferimenti interni o verso la scuola Rossetti degli studenti.

Dardi: in questa scuola statale sono in corso i lavori di rifacimento delle facciate e serramenti sul cortile interno. Lo stesso cortile è oggetto di risanamento per essere usufruito dagli alunni.

Fonda Savio Manzoni: questa scuola statale è interessata da lavori sul tetto e sulle facciate che caratterizzano il primo lotto di 2.600.000 euro. Il secondo lotto di 3.600.000 euro è già stato finanziato.

Laghi: in questa scuola statale si stanno svolgendo lavori in due aule, due corridoi ed una stanza di servizio.

Servizi educativi comunali

Altrettanto rilevanti ed importanti gli interventi programmati ed in corso nei Servizi Educativi e nelle strutture scolastiche gestite dal Comune di Trieste:

Nido d’infanzia Zuccherofilato: Sono in corso interventi per il rifacimento delle facciate ed il miglioramento sismico della scala.

Nido d’infanzia Bosco Magico: è oggetto in questo periodo estivo della pitturazione delle facciate.

Scuola dell’infanzia Stella Marina: si sta procedendo nel periodo estivo alla sostituzione degli infissi.

Plesso Piccoli Passi - Arcobaleno: questa realtà educativa comunale è oggetto di particolare attenzione per la complessità degli interventi che si svolgeranno nel terzo trimestre di quest’anno, in modo da poter procedere all’apertura all’inizio del quarto trimestre di quest’anno. Gli uffici comunali hanno avuto modo già di confrontarsi con le famiglie.

Plesso Colibrì - Tre Casette: considerata la complessità degli interventi necessari gli uffici hanno stilato un programma di lavori suddiviso in due annualità in modo da procrastinare ai primi giorni di ottobre l'apertura dell'anno 2023/2024. In questo periodo estivo, infatti, è in corso la prima tranche di interventi che interessano la casetta dei servizi per i lattanti e la cassetta del nido. La seconda tranche di lavori sarà svolta nell’estate del 2024 in modo da non comportare alcun ritardo rispetto all’apertura programmata. Gli uffici hanno già informato le famiglie circa gli interventi e le tempistiche.

Nido d’infanzia La Barchetta e scuola dell’infanzia La Scuola del Sole: dei tanti interventi in corso quelli che interessano queste due strutture presentano alcuni problemi legati all’approvvigionamento dei materiali che, nel contesto di massima garanzia della continuità educativa e didattica per gli utenti e le famiglie e di certezza di risposta rispetto ai tempi di rientro nella sede storica di Via Manzoni, come già preannunciato ipotizzano la permanenza nelle attuali sedi provvisorie anche per il prossimo anno educativo e scolastico, con rientro in Via Manzoni a partire dall'anno educativo e scolastico 2024/2025.

Realizzazione nuovo nido d’infanzia: nell’ex caserma Chiarlie è in corso di realizzazione di un nuovo nodo di infanzia che potrà ospitare 66 bambini.

Realizzazione nuova scuola d’infanzia e nuovo nido d’infanzia (PNRR): in un’area della ex scuola dell’infanzia Nuvola Olga, il Comune di Trieste ha ottenuto un finanziamento PNRR per la realizzazione di una scuola dell’infanzia da quattro sezioni e di un nido d’infanzia da 66 posti. La chiusura dei lavori seguirà il cronoprogramma legato al finanziamento europeo. L'importo complessvio delle due nuove strutture è di circa 5,5 milioni di euro.

Nuovo nido d’infanzia di Roiano: i lavori sono terminati e ora siamo in fase di collaudo. Il nido potrà essere utilmente messo in offerta nel contesto delle iscrizioni per l'anno educativo 2024/2025 con avvio delle sue attività il 1° settembre 2024.

Nidi d’infanzia Semidimela e La Nuvola: A causa di alcune criticità sopravvenute in ordine all'approntamento del sito provvisorio in cui accogliere per alcuni anni gli utenti di tali nidi negli spazi esterni di Villa Haggiconsta, l’Amministrazione comunale, nell'ottica della salvaguardia della qualità del servizio e della continuità educativa che ne caratterizza lo spirito e la missione, ha stabilito di rinviare i lavori di ristrutturazione del plesso di Via Veronese, sede storica delle due strutture che sarà oggetto di un completo adeguamento e rifacimento, consentendo ai bambini e alle famiglie di avviare e completare in sicurezza l'anno educativo 2023/2024 in detto plesso e rinviando il trasferimento nella Villa Haggiconsta a partire dall'anno educativo 2024/2025.

Come ha dichiarato l'Assessore alle Politiche dell'educazione della famiglia, Maurizio De Blasio: “L’unicità dell'offerta educativa del Comune di Trieste deve essere sostenuta da strutture e ambienti sicuri, idonei alla crescita e alla formazione dei nostri bambini e ragazzi. In quest'ottica, l’Amministrazione comunale ha voluto investire importanti risorse negli adeguamenti e nelle ristrutturazioni degli immobili a ciò dedicati, interventi considerati prioritari nelle scelte strategiche dell'Ente, avviando dunque una stagione di crescita anche nel settore dell’offerta educativa e scolastica cittadina con una visione di medio e lungo periodo. In questa fase, il nostro mandato ci impone di lavorare con il massimo impegno per risolvere le criticità che all’interno di un progetto di questo tipo possono di volta in volta sorgere, garantendo la trasparenza necessaria ad un rapporto costruttivo tra istituzioni e cittadinanza”.

“E’ normale che in tutto questo quadro caratterizzato da questa pluralità, complessità e concomitanza di interventi, si debbano mettere in conto imprevisti e inconvenienti. E’ assolutamente fisiologico ed è inutile stigmatizzarlo. Come amministratore ne sono perfettamente consapevole, come sono altrettanto consapevole, come mamma, delle aspettative e dei disagi che tutto questo può creare” conclude l'Assessore ai Lavori Pubblici, Elisa Lodi.