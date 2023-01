Cinque incontri in biblioteca per scoprire la letteratura croata

Inizia mercoledì 18 gennaio, alle 17.00, e proseguirà fino a maggio la rassegna Miševi, ma?ke, i oblaci | Topi, gatti e nuvole dedicata alla letteratura croata illustrata per l’infanzia. L’iniziativa di promozione alla lettura ed alla conoscenza della letteratura e della lingua croata come patrimonio culturale del nostro territorio è promossa dall’Assessorato alle politiche dell'educazione e della famiglia - Servizio scuola, educazione e biblioteche del Comune di Trieste in collaborazione con la Comunità Croata di Trieste | Hrvatska Zajednica u Trstu e col patrocinio del Ministero delle Scienze, dell’Istruzione e dello Sport della Repubblica di Croazia.

Ad animare i cinque incontri nella biblioteca comunale di San Giacomo sarà Marijana Šuti? Pavlicevich, insegnante di lingua e letteratura croata, poetessa e traduttrice, curatrice della rassegna assieme a Claudia Giordani, responsabile di Biblioteca Quarantotti Gambini. Protagonisti di ciascun incontro saranno, naturalmente, i giovani lettori curiosi di intraprendere nuove strabilianti letture e cinque storie raccontate da altrettanti autori ed illustratori croati contemporanei.

Gli appuntamenti

Ad aprire la serie di incontri il 18 gennaio sarà Topi e gatti a testa in giù (Miševi i ma?ke naglava?ke, Znanje 1994) scritto da Luko Paljetak - regista, drammaturgo, direttore artistico dello Zadar Puppet Theatre - e narrato per immagini dalla illustratrice e designer Sr?ana Modrini?.

Mercoledì 15 febbraio conosceremo tutti i segreti di Jura per combattere la noia leggendo Jura i kuckalo protiv dosade, illustrato da Manuel Šumberac - classe 1988, di Pola, pluripremiato disegnatore ed autore di film d’animazione - e scritto da Roman Simi? (Zara 1972) direttore artistico del Festival of the European Short Story, scrittore e sceneggiatore.

Per l’appuntamento di marzo, Clara Combinamiracoli (Klara ?udastvara) protagonista del romanzo per ragazzi di Ivana Bodro?i? (Vukovar 1991) - poetessa e scrittrice nota al pubblico italiano per il suo romanzo Hotel Tito (Sellerio 2019) vincitore del Prix Ulysse 2016 come migliore opera prima; Klara è disegnata dalla trentenne Vendi Verni? Premio Internazionale d'Illustrazione 2018 della Bologna Children's Book Fair.

Ivan e Lui?a, unici abitanti di due isole solitarie, ci attendono mercoledì 19 aprile in Biblioteca Gambini per vivere tutti assieme la loro storia, uscita dalla penna di Olja Savi?evi? Ivan?evi?, giovane scrittrice e poetessa spalatina tradotta in Italia da L’Asino d’oro (Addio cowboy 2017; Il cantante nella notte, 2018) ) ed autrice di numerosi testi - anche teatrali - per ragazzi. Il suo racconto Sami na cilome svitu (Soli al mondo 2020) è stato pubblicato dalle edizioni Sandorf, uno splendido album illustrato dal pittore e disegnatore zagrebino Svjetlan Junakovi?.

La rassegna Miševi, ma?ke, i oblaci | Topi, gatti e nuvole si concluderà il 17 maggio con le avventure di Blanka i oblaci, (Blanka e le nuvole) debutto narrativo di Ana Dobri?i? (Zagabria 1979) affidato al racconto per immagini della graphic designer ed illustratrice Katarina Matkovic.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero ma su prenotazione, da effettuare telefonando in Biblioteca Quarantotti Gambini - sezione ragazzi allo 040 675 4767.

Il calendario completo

18 gennaio ore 17.00

Luko Paljetak, Miševi i ma?ke naglava?ke, (I topi e i gatti a testa in giù), illustrato da Sr?ana Modrini?; età 6-12.

15 febbraio ore 17.00

Roman Simi?, Jura i kuckalo protiv dosade, (Jura e il tictoc contro la noia) illustrato da Manuel Šumberac; età 6-12.

15 marzo ore 17

Ivana Bodro?i?, Klara ?udastvara, (Clara Combinamiracoli) illustrato da Vendi Vrni?; età 10-15.

19 aprile ore 17.00

Olja Savi?evi? Ivan?evi?, Sami na cilome svitu, (Soli al mondo) illustrato da Svjetlan Junakovi?; età 6-12.

17 maggio ore 17.00

Ana Dobri?i?, Blanka i oblaci, (Blanka e le nuvole) illustrato da Katarina Matkovic; età 3-8.