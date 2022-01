Giornata dell’Infanzia 2022: domani la diretta sulle pagine social del Comune

Come ogni anno, torna domani, sabato 15 gennaio 2022, il consueto appuntamento pensato per i bambini che dovranno iscriversi ai servizi educativi del Comune: la Giornata dell’Infanzia. Si tratta di uno spazio in cui l’Amministrazione comunale presenta alla cittadinanza i servizi educativi per i bambino dai 0 ai 6 anni. Un appuntamento importante per le famiglie in cui sarà possibile vedere e valutare tutte le strutture e le offerte didattiche dei Nidi d’Infanzia e delle Scuole d’Infanzia comunali e convenzionate presenti in città.

L'evento

A causa della situazione pandemica e per garantire una maggiore sicurezza, l’edizione si svolgerà in modalità telematica dalle 10.00 alle 13.00 e potrà essere seguita online attraverso i social istituzionali del Comune di Trieste. Come si legge dal comunicato ufficiale, per collegarsi basterà accedere alla pagina Facebook del Comune (https://m.facebook.com/ComunediTrieste) o al suo canale Youtube (bit.ly/1501YouTubeTS).

Per venire incontro ai dubbi dei genitori e per chiarire qualsiasi dubbio, sempre sulla pagina Facebook, sotto il video della diretta, sarà possibile scrivere delle domande per approfondire gli argomenti trattati. Inoltre, durante la diretta, verranno fornite tutte le informazioni sul servizio mensa, nella sua articolazione ed organizzazione, e sulle modalità di iscrizione con i dettagli sui criteri, sulle tempistiche, sulla formazione delle graduatorie e sulle tariffe.

Fonte Comune di Trieste