Giornate Fai per le scuole: quattro luoghi da scoprire in Friuli Venezia Giulia

Anche se le scuole sono chiuse, non si ferma l'amore del FAI per i luoghi identitari del nostro territorio. Ritorna infatti il grande evento nazionale che il FAI - Fondo Ambiente Italiano - da nove anni dedica al mondo della scuola, dove gli studenti saranno chiamati a mettersi in gioco in prima persona, per scoprire da protagonisti la ricchezza del patrimonio culturale italiano.

L'edizione di marzo 2021 si svolgerà in modalità totalmente digitale: da lunedì 8 a sabato 13 marzo 2021 gli Apprendisti Ciceroni, studenti appositamente formati dai volontari FAI che operano in un dialogo continuo con i loro docenti, trasmetteranno in diretta su Instagram e in differita sui canali IGTV delle Delegazioni FAI il racconto dei propri luoghi identitari.

I luoghi FAI del Friuli Venezia Giulia

I luoghi presentati per scoprire e conoscere le peculiarità del territorio nella nostra regione sono quattro: due a Trieste, due in provincia di Pordenone. Protagonisti l'Ex Palazzo del Lloyd Triestino, ora Palazzo della Regione; i saloni di rappresentanza della Prefettura di Trieste; la Chiesa di Santa Maria delle Grazie di San Vito al Tagliamento in provincia di Pordenone e il Mulino di Prodolone sempre a San Vito del Tagliamento.

Per maggiori informazioni clicca qui (Giornate FAI per le Scuole - Friuli Venezia Giulia) e qui (Giornate FAI per le Scuole).