Grande successo per l'evento ludico-formativo che celebra giochi e filastrocche triestine

TRIESTE - Si è svolta ieri, giovedì 16 maggio, presso l'Istituto Canossiano, l'iniziativa ludico-formativa con Micaela Iasnig e Silvia Ambrosi, autrici del libro "Pianzoto pestapevere. I gioghi de una volta”, Luglio Editore Trieste. L'evento, organizzato dal Cif - Centro Italiano Femminile, ha riscosso un grande successo tra i bambini che hanno partecipato con entusiasmo alle attività proposte.

Durante l'incontro, le autrici del libro, Micaela Iasnig e Silvia Ambrosi hanno condotto i bambini in un viaggio fantastico nel mondo dei giochi e delle filastrocche di un tempo, nel ricco bagaglio di giochi e filastrocche di una volta tipici della realtà culturale della nostra città e del dialetto triestino. I bambini hanno potuto immergersi completamente nelle attività ludiche, anche grazie alla collaborazione di Silvia Peruzzo e dell’insegnante Roberta Bratina.

L'iniziativa ha avuto l'obiettivo di avvicinare i bambini alla lettura in modo divertente e coinvolgente, stimolando la loro immaginazione e creatività. Le autrici, con la loro simpatia e il loro talento narrativo, sono riuscite a catturare l'attenzione dei bambini e a trasmettere loro l'amore per i libri. "Siamo molto contente del successo di questa iniziativa" ha dichiarato Micaela Iasnig. "Vedere i bambini così entusiasti e coinvolti ci riempie di gioia. È importante promuovere la lettura fin dalla tenera età e crediamo che questo tipo di eventi sia un ottimo modo per farlo".

Anche il Cif - Centro Italiano Femminile si è dichiarato soddisfatto dell'esito dell'iniziativa. "Siamo felici di aver organizzato questo evento e di aver potuto offrire ai bambini un'occasione di svago e apprendimento" ha affermato la presidente del Cif, Maria Trebiciani. "Crediamo che la lettura sia uno strumento fondamentale per la crescita personale e sociale dei bambini, e siamo impegnati a promuoverla attraverso iniziative come questa".

L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle attività del CIF volte a promuovere anche la cultura e l'educazione dei bambini. Il Cif, da sempre impegnato nel sostegno alle donne e alle famiglie, organizza regolarmente eventi per adulti e laboratori per i più piccoli.

Per informazioni scrivere al seguente indirizzo mail: ciftrieste@gmail.com.

A cura di Elena Cerkvenič Grill