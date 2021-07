"Incontriamoci a bassa voce": oggi pomeriggio l'incontro promosso da Nati per Leggere

Appuntamento oggi, venerdì 9 luglio, dalle 17.30 alle 18.30, con "Incontriamoci a bassa voce". L'iniziativa, dedicata ai più piccoli, avrà luogo al Mini Mu, presso il Parco di San Giovanni in via Weiss 15. A sorpresa l'incontro potrà comprendere anche un mini laboratorio creativo in tema con le letture.

Il Mini Mu è stato il primo luogo dove Nati per Leggere ha ripreso gli incontri in presenza il 14 luglio 2020 e da allora ha confermato ogni settimana l'offerta di letture e momenti laboratoriali. Gli incontri si svolgono ogni venerdì dalle 17.00 alle 18.30 sulla Piazza Leggera antistante il Museo, immersa nel verde del Parco di San Giovanni (in caso di maltempo in sala).

Ma perché portare le bambine e i bambini agli incontri promossi da Nati per Leggere Trieste? I motivi sono molteplici: per sperimentare quanto sia appagante per entrambi condividere un bel libro, ma anche per conoscere i libri di qualità più adatti a creare questo momento magico di relazione. Inoltre, può essere un momento speciale per ricevere consigli sulla lettura e materiale informativo e per continuare a leggere insieme in famiglia.

Prosegue la collaborazione con la libreria LibRIbelli, che cura un’esposizione di libri per grandi e piccoli grazie zio Giò e al suo mitico furgoncino "Drago", dove i libri non si comprano e non si vendono, ma si possono prendere gratuitamente.

Come partecipare

Gli incontri sono gestiti nel pieno rispetto dei protocolli anti Covid-19 e pertanto sono a numero chiuso con prenotazione obbligatoria tramite messaggio Whatsapp al numero 349 3256747, indicando nome ed età del/la bambino/a e nome del genitore o altro adulto accompagnatore.

Incontriamoci a bassa voce al Minu Mu si ripeterà anche nei venerdì successivi: il 16, 23 e 30 luglio.