Test Invalsi: gli studenti del Fvg sopra la media nazionale

I nostri studenti non deludono e a dimostrarlo sono i dati: sono sopra la media i risultati raggiunti dagli alunni delle scuole del Friuli Venezia Giulia che si sono sottoposti al test Invalsi a maggio 2022. Le prove hanno misurato le conoscenze di base in tre materie fondamentali: italiano, matematica e inglese.

Complessivamente si evidenzia uno stop dell’effetto negativo della pandemia Covid anche per il ritorno della didattica in presenza pur in fasi alterne e differenti per ogni singola classe che ha dovuto fare i conti con i contagi di studenti e insegnanti e relative fasi di isolamento degli alunni. Si evidenzia quindi come la didattica a distanza sia uno strumento utile in caso di emergenza ma non certamente sostitutivo della scuola e delle lezioni svolte in classe. Stazionari i risultati in italiano e matematica rispetto al 2019, un miglioramento invece nell’inglese.

Il test nella scuola primaria

Il test è stato somministrato alle classi seconde (solo italiano e matematica) e alle classi quinte. Nelle classi seconde la conoscenza dell’italiano si colloca al 70 per cento. Simile il risultato per la matematica. Nelle classi quinte è si arriva all’80 per cento per italiano e matematica simile mentre per l’inglese la lettura supera il 95 per cento e l’ascolto è all’85 per cento.

Il test nella scuola secondaria di primo grado

Nelle secondarie di primo grado il test è stato fatto dagli studenti di terza, il punteggio medio per l’italiano supera di 200 punti e fa raggiungere agli studenti il terzo livello, perfettamente in linea con il resto del Paese. In matematica e in inglese i risultati sono migliori.

Il test alla scuola superiore

Nelle scuole superiori la media è evidentemente più alta rispetto al resto dell’Italia e la regione si colloca nel gruppo 1. Ottimi risultati anche per gli allievi fragili che si collocano ben oltre media nazionale in tutte le materie.

I dati in Italia

Le prove Invalsi sono uno strumento di valutazione esterna, costruito su basi solide, che vuole sostenere azioni mirate al miglioramento del sistema scolastico. Nel 2022 hanno coinvolto oltre 920mila allievi della scuola primaria (classe II e classe V), circa 545mila studenti della scuola secondaria di primo grado (classe III) e poco più di 953mila di studenti della scuola secondaria di secondo grado (classe II e ultimo anno).