IoTornoaScuola: online la sezione web del Miur che chiarisce le modalità di rientro in classe

La sezione web, online da oggi, raccoglie tutti i documenti e le informazioni utili per il rientro in aula per il nuovo anno scolastico. Ecco come funziona

Online da poche ore la sezione del Ministero dell’Istruzione dedicata al rientro a scuola, in presenza, a settembre: #IoTornoaScuola è un'area web che conterrà i documenti e tutte le informazioni necessarie per l’anno scolastico 2021/2022.

Su #IoTornoaScuola saranno pubblicati le notizie ufficiali del Miur, le indicazioni sanitarie, gli aggiornamenti sui territori da parte degli Uffici Scolastici Regionali, le domande e le risposte più frequenti. La sezione è in continuo aggiornamento.

#IoTornoaScuola: come funziona

La sezione web, online da oggi, raccoglie tutti i documenti e le informazioni utili per il rientro in aula per il nuovo anno scolastico. Un lavoro in continuo aggiornamento per fornire a scuole, famiglie, studenti, cittadini tutte le indicazioni e le risposte che servono. L'area web è suddivisa in quattro macrocategorie: