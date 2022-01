Sistema Integrativo Scolastico per i giovani triestini, si aprono domani le iscrizioni

Si aprono domani, martedì 4 gennaio 2022, le iscrizioni per il SIS (Sistema Integrativo Scolastico), il servizio che a Trieste svolge una funzione educativa ad integrazione della scuola primaria e secondaria di 1° grado e ricreativa offerta dal ricreatorio di pertinenza. Il servizio è attivo anche presso i Ricreatori in collegamento con alcune scuole primarie (con lingua d'insegnamento italiana e slovena) nonché secondarie di 1° grado (con lingua d'insegnamento italiana). Per richiederlo, il minore deve essere iscritto presso la scuola di cui richiede il Sis.

Come funziona il servizio

Il servizio, attivo dal lunedì al venerdì, consta di quattro momenti fondamentali: pre-accoglimento, pranzo, attività di accompagnamento ai compiti, attività ricreative.

Pre-accoglimento: è attivo presso le sedi scolastiche sedi di Sis, nei limiti delle capienze degli spazi dedicati dalle singole scuole; un educatore accoglie gli alunni nei locali della scuola, dalle 7.30 fino all’inizio delle lezioni. Per le modalità di adesione le famiglie devono contattare le Segreterie Didattiche dell'Istituto Comprensivo di appartenenza.

Pranzo: rappresenta un momento privilegiato di comunicazione fra i minori e gli educatori, basato sulla condivisione del pasto nella sala mensa e della pausa ricreativa con giochi liberi e strutturati che precede lo svolgimento dei compiti. E' possibile richiedere all'inizio dell'anno scolastico “diete speciali” per intolleranze alimentari, allergie o per motivi etico–religiosi-culturali (v. sito https://www.comune.trieste.it/it/servizi-9173/ristorazione-scolastica-econtrolli-isee-10186/mensa-scolastica-10187).

Attività di accompagnamento ai compiti: dopo la pausa ricreativa e fino alle 16.30 svolgimento dei compiti, con il supporto degli educatori presso le sedi dei rispettivi Ricreatori o presso le strutture scolastiche, per favorire l'abitudine al rispetto degli orari e lo sviluppo dell'autonomia nello studio.

Attività ricreative: dalle 16.30 alle 19.30 i minori iscritti al Sis possono partecipare alle attività ed ai progetti annualmente realizzati dai Ricreatori, sempre seguiti dagli educatori.

Come fare domanda

Per poter presentare domanda di iscrizione al Sis, il minore deve essere iscritto alla scuola per cui viene richiesto il servizio stesso. È ammessa la presentazione di domande Sis per i minori, già frequentanti una scuola primaria o secondaria di primo grado nell’ a.s. 2021/2022 e intenzionati a trasferirsi nell’a.s. 2022/23 in altra scuola avente servizio Sis. L’eventuale ammissione al Sis avverrà “con riserva” e sarà considerata effettiva solo dopo il perfezionamento del trasferimento (nulla osta) da parte della scuola (che di solito avviene nel mese di giugno).

La domanda di iscrizione al Sis comunale per l’anno scolastico 2022/23 va presentata al Comune di Trieste nel periodo previsto per le iscrizioni scolastiche dal 4 al 28 gennaio 2022, esclusivamente online, collegandosi al sito https://www.triestescuolaonline.it/ e utilizzando o le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); o con le credenziali CIE (Carta d’Identità Elettronica).

