Academy post diploma per la formazione di tecnici specializzati: gli ITS in Friuli Venezia Giulia

Gli ITS (Istituiti Tecnici Superiori) sono delle Academy post diploma progettate insieme alle più importanti aziende del territorio, per formare delle figure professionali solitamente difficili da reperire per le aziende.

Delle scuole che offrono la possibilità di imparare sul campo e ad alta specializzazione tecnologica, economicamente accessibili a tutti, che rispondono alla domanda delle imprese che cercano personale specializzato con nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche, necessarie per promuovere processi di innovazione aziendale.

Come funziona

I corsi hanno prevalentemente durata biennale, articolata in quattro semestri per un totale di 1.800/2.000 ore, in alcuni casi possono arrivare fino a sei semestri per una durata triennale. Almeno il 30% del monte ore complessivo viene svolto in azienda tramite stage, in Italia o all’estero. La frequenza è obbligatoria almeno per l’80% delle ore complessive dei corsi. L’alta domanda di tecnici specializzati consente ai diplomati di esseri inseriti negli ambiti piu? strategici per lo sviluppo economico del nostro Paese.

Gli ITS in Friuli Venezia Giulia

In Friuli Venezia Giulia sono presenti quattro ITS: l'Accademia Nautica dell'Adriatico (una scuola nel porto di Trieste utile per lavorare nelle imprese del comparto marittimo), la Fondazione ITS Alto Adriatico (metodi e tecnologie per lo sviluppo di sistemi software), l'ITS A. VOLTA per le Nuove Tecnologie della Vita (primo esempio in Europa di laboratori innovativi dedicati alla formazione nel settore biomedicale) e il MITS (inserimento qualificato nel settore manifatturiero-meccatronico, aeronautico, agroalimentare e arredo).

In tutte e quattro le realtà è possibile intraprendere un percorso formativo biennale o triennale basato sulla metodologia "learning by doing", nella quale si privilegiano simulazioni, esercitazioni, project work e lavoro in team. Al termine del percorso, si ottiene il Diploma del Miur di Tecnico Superiore - 5° livello delle qualifiche EQF (European Qualification Framework), titolo riconosciuto a livello nazionale ed europeo. Il titolo è anche corredato dall’Europass diploma supplement.

Alla conclusione di un percorso triennale si ottiene il Diploma del Miur di Tecnico Superiore - 6° livello delle qualifiche EQF, sempre corredato dall’Europass diploma supplement. Per maggiori informazioni clicca qui.