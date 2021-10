Scuola: le nuove linee guida per l'individuazione e la gestione dei casi Covid

Pubblicata la bozza con le nuove regole per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi Covid-19 in ambito scolastico, tra le novità: niente quarantena per gli studenti di una classe in cui c’è un caso positivo

Sono state pubblicate le nuove linee guida per i casi Covid nelle scuole, una bozza con le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, dei ministeri della Salute e dell'Istruzione e delle Regioni per "l'individuazione e la gestione dei contatti di casi Covid-19 in ambito scolastico". Tra le principali novità: niente quarantena per gli studenti di una classe in cui c’è un caso positivo, ma sorveglianza con i test.

Scuole primarie e secondarie

Nelle scuole primarie e secondarie, in presenza di un caso positivo tra gli alunni i compagni saranno sotto "sorveglianza con testing" e in caso di risultato negativo dei loro test potranno tornare in classe. Se tra i contatti invece dovesse risultare un secondo alunno positivo, chi è vaccinato o negativizzato negli ultimi sei mesi potrà rientrare in classe e scatterà appunto la "sorveglianza con testing". Per quanti non sono stati vaccinati scatterà la quarantena. In presenza di due casi positivi tra i contatti del primo contagiato scatterà la quarantena per tutta la classe.

Per gli alunni delle classi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza, ci sarà la sorveglianza "con testing" e il rientro a scuola dopo il risultato negativo del test. In presenza di un ulteriore caso positivo oltre all'insegnante, per i vaccinati/negativizzati negli ultimi sei mesi sarà prevista la sorveglianza con testing, mentre per i non vaccinati/negativizzati negli ultimi sei mesi scatterà la quarantena. In presenza di due casi positivi oltre all'insegnate ci sarà la quarantena per tutta la classe.

L'isolamento

Secondo le regole oggi in vigore se uno studente, un docente o un membro del personale scolastico risulta positivo al tampone, l'isolamento scatta per i contatti asintomatici ad alto rischio: 7 giorni per i vaccinati, 10 per i non vaccinati, mentre i provvedimenti di chiusura dei plessi possono avvenire "solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica".

Per i bambini da 0 a 6 anni

Diverse le procedure per i bambini da 0 a 6 anni: in presenza di un caso positivo all'interno dei servizi educativi per l'infanzia scatterà per tutti una quarantena di 10 giorni. Mentre per educatori, educatrici, operatori ed operatrici la quarantena potrà variare da 7 a 10 giorni sulla base delle indicazioni del Ministero della Salute.