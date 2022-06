Stop alle mascherine alla maturità e agli esami di terza media

Importanti novità per la maturità 2022 e gli esami di terza media: la mascherina non sarà più obbligatoria. La decisione è stata presa dai ministri alla Salute Roberto Speranza e all’Istruzione Patrizio Bianchi, dopo settimane di polemiche, fino all'accordo finale.

La mascherina sarà soltanto raccomandata - soprattutto nelle fasi di spostamento, entrata ed uscita - sia agli studenti che ai docenti, come spiegato da Andrea Costa: "Ha prevalso il buon senso: gli esami di maturità si faranno senza mascherine. Al prossimo Consiglio dei Ministri, previsto per mercoledì, potrà essere individuato il provvedimento. I nostri ragazzi e le nostre ragazze potranno affrontare finalmente una delle prove scolastiche, tra le più impegnative della propria carriera, comunque in sicurezza, seppur senza alcuna restrizione".

Dunque, dopo il Consiglio dei Ministri in programma per oggi, mercoledì 15 giugno, il Ministero dell’Istruzione invierà una circolare esplicativa alle scuole.