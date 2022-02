Maturità 2022: cambiano i punteggi, verrà data maggiore importanza al triennio

Ancora novità per gli studenti che dovranno affrontare la Maturità 2022: rimarranno sempre le due prove scritte e il colloquio orale, ma probabilmente - leggiamo su Today.it - sarà rimodulata la divisione del punteggio fra il percorso scolastico e le prove di esame. L'ordinanza ministeriale prevedeva inizialmente 40 punti per il triennio e di 60 per le prove d'esame, ma nella nuova versione della bozza vengono invece attribuiti 50 punti per il triennio e 50 per le prove (15 per ciascuno scritto e 20 per l'orale).

La seconda prova

La seconda prova dell'esame di maturità "sarà invece predisposta a livello di Istituto: i docenti titolari della disciplina oggetto del secondo scritto che fanno parte delle commissioni d'esame, entro il 22 giugno, proporranno tre tracce sulla base dei documenti consegnati a maggio dai consigli di classe. Il giorno del secondo scritto sarà estratta una delle tre tracce. Le ordinanze sugli Esami di Stato del I e II ciclo d'istruzione sono state trasmesse ai presidenti di Camera e Senato per l'acquisizione del parere da parte delle commissioni parlamentari, così come previsto dalla Legge di bilancio".

