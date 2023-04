La mobilità sostenibile vista dai giovani, al via il concorso per le scuole secondarie

Un concorso per le scuole della regione su ciclomobilità e mobilità sostenibile. D’intesa con la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Tpl Fvg ha indetto un concorso di idee per premiare, con quattro riconoscimenti economici del valore di 1.500 euro ciascuno, altrettante proposte creative multimediali indirizzate alla promozione e alla valorizzazione della ciclomobilità e della mobilità sostenibile in Friuli Venezia Giulia.

Il concorso

Possono partecipare al concorso tutte le scuole secondarie di secondo grado della regione. Ciascuna scuola può presentare fino a un massimo di due progetti. Per ogni progetto è richiesta la costituzione di un gruppo di lavoro formato da studenti iscritti e frequentanti la scuola. Il concorso prevede la realizzazione di uno video spot che, avvalendosi di tecniche di storytelling, sappia interpretare e promuovere i concetti di ciclomobilità, intermodalità e mobilità sostenibile. Lo spot potrà essere realizzato con l’uso di foto, immagini, illustrazioni, video, animazioni, brani musicali, tracce audio. La durata del video non dovrà superare i 50 secondi.

Le scuole che intendono partecipare al concorso d’idee, devono comunicare la propria adesione entro venerdì 19 maggio 2023. Le scuole che abbiano comunicato la propria candidatura entro i termini, dovranno inviare i video finali entro e non oltre lunedì 5 giugno 2023. I quattro premi saranno assegnati alle scuole a cui appartengono i gruppi di lavoro che la giuria del premio riterrà più meritevoli. Il bando completo e il modulo di partecipazione al concorso sono disponibili su www.tplfvg.it.