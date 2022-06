Laboratori di lettura per bambini: appuntamento in città il 15 e 16 giugno

Anche nel mese di giugno Nati per Leggere organizza una serie di appuntamenti di promozione della lettura dedicati alle famiglie con bambini da 0 a 6 anni.

Gli incontri sono a numero chiuso con prenotazione obbligatoria.

Le iniziative sono inserite all’interno del Progetto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Leggiamo 0-18, che ha come obiettivo la lettura quale strumento fondamentale di sviluppo sociale e di accrescimento cognitivo e relazionale per bambini e adolescenti. Ecco il programma per i prossimi giorni.

Mamma lingua in Biblioteca / Mamin jezik v knjiznici

Domani, mercoledì 15 giugno, dalle 10.30 alle 11.30, si conclude il ciclo di incontri curati da Nati per Leggere alla Sezione Ragazzi / Oddelek za mlade bralce della Biblioteca Nazionale Slovena e degli Studi / Narodna in študijska knji?nica, via Filzi 14, con letture bilingui sloveno-italiano e consigli di lettura rivolti alle famiglie con bambini da 0 a 36 mesi.

L'appuntamento si svolge al mattino per offrire una preziosa occasione d’incontro ai bambini che non frequentano il nido ed è inserito nelle iniziative locali del progetto nazionale Mamma Lingua, promosso dall'Associazione Italiana Biblioteche e da NpL per valorizzare la lingua madre e il multilinguismo, e recepito dal Progetto regionale LeggiAmo 0-18.

La prenotazione è obbligatoria con messaggio (preferibilmente Whatsapp) al 349 3256747 indicando nome ed età del/la bambino/a e nome del genitore o altro adulto accompagnatore. Gli incontri riprenderanno a cadenza mensile da ottobre a dicembre.

Incontriamoci a bassa voce al Villaggio

Giovedì 16 giugno 2022 dalle 17.00 alle 18.00 al Villaggio per Crescere di Valmaura, via Valmaura 69/a, Nati per Leggere ritorna invece a proporre libri di qualità e consigli di lettura per famiglie con bambini da 0 a 6 anni.

Anche in questo caso la prenotazione è obbligatoria con messaggio Whatsapp o sms al 338 9328424 indicando nome ed età del/la bambino/a e nome del genitore o altro adulto accompagnatore.

Fonte Comune di Trieste