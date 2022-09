Scuola di musica aperta a tutti: al via l'Open Day dell’Orchestra di Fiati Arcobaleno

L'Orchestra di Fiati Arcobaleno è pronta a ripartire con la sua Scuola di musica, organizzando, anche quest’anno, il consueto Open Day, che si terrà venerdì 16 settembre alle ore 17.00 nel giardino della Parrocchia di Santa Caterina e nella sede d via dei Mille 16. In questa occasione grandi e piccini avranno la possibilità cimentarsi con un’ampia selezione di strumenti musicali quali fiati, percussioni, pianoforte e strumenti a corda e verranno accompagnati dagli insegnanti nella visita della sede e delle aule. Ogni insegnante spiegherà il funzionamento dello strumento e ne farà sentire il suono, offrendo agli interessati anche la possibilità di provare gli strumenti musicali prenotandosi per delle lezioni private. Durante lo stesso pomeriggio verrà presentato il piano formativo per l'anno accademico 2022/2023 che presenta una vasta selezione di corsi musicali.

Le lezioni

Le lezioni individuali, della durata di 60 minuti, potranno essere svolte in un unico giorno della settimana, oppure suddivise in due lezioni da 30 o 45 minuti ciascuna. In aggiunta alla lezione individuale, una volta a settimana si terrà la lezione collettiva di teoria e solfeggio che permetterà agli studenti di conoscere il linguaggio della musica e le sue regole.

Gli strumenti tra cui i potenziali musicisti in erba potranno scegliere sono: flauto traverso, clarinetto, saxofono, tromba, trombone, corno, euphonium, basso tuba, percussioni, pianoforte, chitarra classica, canto.

I corsi di strumento sono aperti a tutti i bambini e ragazzi dai 6 anni in su, mentre per i più piccini verrà attivato un corso collettivo di avvicinamento e conoscenza della musica.

"L’obiettivo principale della scuola, fondata nel 1993 - spiega la direttrice, Caterina Vatta - è quello di far avvicinare i propri allievi al mondo orchestrale. Per questo motivo, nel 2000 è stata istituita l’Orchestra Arcobaleno Junior: un’opportunità per tutti gli allievi di prepararsi all’ingresso nell’orchestra vera e propria, con la possibilità di suonare ed esibirsi davanti a un pubblico in molte occasioni e località diverse”.

La scuola di musica vanta a oggi un team di 15 insegnanti la cui professionalità ha permesso alla scuola di incrementare anno dopo anno il numero degli alunni iscritti e che partecipano attivamente alla vita dell’associazione, essendo da anni anche componenti stabili dell’Orchestra.

Per scoprire il mondo dell’Orchestra di fiati Arcobaleno è possibile consultare il sito all’indirizzo: https://www.orchestra-arcobaleno.it/